Это точно не ИИ: Трамп во время пресс-конференции удивил своим поведением (видео)

Президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на которой рассказал о ситуации в Венесуэле, а также о предстоящих выборах.

Впрочем главным моментом стал эпизод, где Трамп пытался спародировать кого-то. Видео опубликовал аккаунт в X Clash Report.

В комментариях многие люди не могут поверить в то, что это действительно реальное видео. Комментаторы спрашивают, не сгенерировано ли это искусственным интеллектом видео.

Другие же называют это отсылкой к мему uwu, которым обозначается милое лицо.

Кроме того, во время пресс-конференции Трамп заявил, что он "король", когда говорил о продаже самолетов.

"Я король — я продал больше Боингов, чем любой человек на Земле. Мне дали награду — продавец года. Я спросил, а как насчет лучшего продавца в истории Boeing? Я продал больше самолетов Boeing, чем кто-либо другой в истории, безусловно. Вероятно, более чем на тысячу самолетов", — заявил Трамп.

Напомним, что предложение Дональда Трампа взять под контроль Гренландию — территорию, принадлежащую Дании, — вызвало напряженность в отношениях с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая призвала Трампа "прекратить угрозы", и другими европейскими лидерами. Из-за этого под угрозой оказались не только отношения Дании и США, но и мирные переговоры по завершению российско-украинской войны.

Ранее состоялся захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Оно прошло под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.