Це точно не ШІ: Трамп під час пресконференції здивував своєю поведінкою (відео)

Президент США Дональд Трамп дав пресконференцію, на якій розповів про ситуацію в Венесуелі, а також про майбутні вибори.

Утім головним моментом став епізод, де Трамп намагався спародіювати когось. Відео опублікував акаунт в X Clash Report.

У коментарях багато людей не можуть повірити в те, що це дійсно реальне відео. Коментатори питають, чи не згенероване це штучним інтелектом відео.

Інші ж називають це відсилкою до мема uwu, яким позначається миле обличчя.

Крім того, під час пресконференції Трамп заявив, що він "король", коли говорив про продажі літаків.

"Я король — я продав більше Боїнгів, ніж будь-яка людина на Землі. Мені дали нагороду — продавець року. Я спитав, а як щодо найкращого продавця в історії Boeing? Я продав більше літаків Boeing, ніж будь-хто інший в історії, безумовно. Ймовірно, на понад тисячу літаків", — заявив Трамп.

Відео дня

Нагадаємо, що пропозиція Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію — територію, що належить Данії, — спричинила напруженість у відносинах із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка закликала Трампа "припинити погрози", та іншими європейськими лідерами. Через це під загрозою опинилися не тільки відносини Данії та США, але й мирні перемовини щодо завершення російсько-української війни.

Раніше відбулося захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес. Воно пройшло під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами в режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.