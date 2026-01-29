Броня першої леді: експерт розповіла про колекцію туфель Меланії Трамп

Відтоді як Меланія Трамп стала першою леді, вона потрапляла в заголовки новин не тільки завдяки своїй ролі в адміністрації Білого дому, а й завдяки своєму вбранню і дуже великій колекції туфель.

Експерти зі стилю вважають, що колишня модель Меланія Кнавс віддає перевагу своїм високим підборам не просто так: вибір її взуття ретельно продуманий: "Деякі жінки почуваються впевненіше на підборах, і згодом підбори стають частиною їхньої особистості, своєрідною бронею або захистом", — поділилася Синтія Кеннеді, відомий стиліст з Каліфорнії, пише Daily Mail.

Мабуть, найзавиднішим експонатом у всьому її гардеробі є колекція взуття, в якій представлені моделі від таких дизайнерів, як Chanel і Roger Vivier, Christian Louboutin і Valentino.

Стиль Меланії Трамп — це височенні шпильки Фото: The White House

Вона не обмежується нейтральними варіантами, як, наприклад, Кейт Міддлтон: її неодноразово бачили в червоно-білих туфлях на підборах, картатих туфельках і навіть у кедах. Але тільки один раз.

Меланію Трамп бачили в кедах тільки один раз Фото: The White House

Ба більше, на останніх новорічних урочистостях президента Дональда Трампа в їхньому ексклюзивному клубі Mar-a-Lago в Палм-Біч перша леді вдягла сріблясті туфлі Louboutin з блискітками, які ідеально поєднувалися з її блискучою сріблястою сукнею зі сміливим декольте.

"Її колекція загалом свідчить про те, що вона розглядає моду як засіб контролю, впевненості в собі та послідовності. Їй подобаються розкішні, позачасові речі, витончена жіночність і класичні, владні образи, незалежно від того, чи носить вона туфлі на шпильках, чи балетки", — сказала Кеннеді.

Сріблястий образ Меланії Трамп викликав фурор

Кеннеді каже, що в гардеробі Меланії Трамп немає випадкових речей.

"Кожна деталь її взуття, сумок і одягу свідчить про її естетичний смак — про людину витончену, обачливу і прихильну до ідеї класичної елегантності, а не до того, щоб слідувати швидкоплинним трендам", — каже стилістка.

Меланія Трамп та її улюблені балетки

Схоже, що коли Меланія не носить туфлі на підборах, одним з її улюблених стилів є балетки.

І вона дуже любить свої перевірені часом бежево-чорні балетки Chanel з перфорованим носком, які продаються за ціною 1075 доларів. Ці культові туфлі з овечої шкіри користуються популярністю у таких знаменитостей, як Меган Маркл, Скарлетт Йоганссонт і Софія Річі.

Схоже, Меланія носить ці туфлі вже досить давно, оскільки її бачили в них ще у вересні 2017 року, коли вона і президент Трамп відвідали постраждалу від урагану Флориду.

А за словами Кеннеді, коли Меланія носить балетки, це посилає "дуже конкретний сигнал".

"Ці практичні, стримані і зручні балетки від Chanel також несуть у собі дух спадщини, вишуканості та статусу, що показує, що навіть у своєму "незвичайному" взутті вона, як і раніше, пред'являє високі вимоги до свого гардеробу", — поділилася вона.

Меланія Трамп та її улюблені балетки Фото: The White House

Раніше Меланію також бачили в балетках від ще одного її улюбленого бренду, Roger Vivier. У вересні вона одягла коричневі шкіряні балетки Trompette Quadrata від цього бренду на зустріч із принцесою Кейт Міддлтон у Великій Британії.

У роздрібному продажі балетки Vivier часто коштують понад 800 доларів.

"Меланія не обирає скромний стиль одягу; вона обирає стриману елегантність, яка є усвідомленою", — сказала Кеннеді.

Меланія Трамп любить найефектніші шпильки у світі

У Меланії також величезний вибір туфель на підборах від Christian Louboutin, наприклад моделей So Kate за 1000 доларів у неї більше десятка.

Стиль Меланії Трамп дуже оригінальний Фото: The White House

Каблук цих туфель становить 120 мм, що означає, що вони додають до 176 см зросту Меланії ще кілька ефектних сантиметрів.

За словами Кеннеді, туфлі Louboutin надають образу першої леді США "чуттєвість і драматизм".

Меланія Трамп завжди має приголомшливий вигляд Фото: The White House

"Високі підбори — це, по суті, частина її візуальної мови. Вони демонструють силу і контроль — особливо коли вона перебуває в центрі уваги. А оскільки її часто фотографують, ці підбори допомагають їй підтримувати єдиний і продуманий силует", — сказала Кеннеді.

Меланія Трамп віддає перевагу туфлям Manolo Blahnik

Коли Меланія знає, що щось працює, вона не роздумує — і це правило поширюється і на її колекцію туфель Manolo Blahnik.

Вона часто вибирає туфлі на шпильках BB 105 або 90 від цього бренду, ціна яких зазвичай починається від 895 доларів.

Схоже, у Меланії є такі туфлі найрізноманітніших забарвлень і принтів, і вона не соромиться їх демонструвати, як, наприклад, червону картату пару, яку вона одягла, зустрічаючи різдвяну ялинку в Білому домі.

Меланія Трамп обожнює екстравагантні туфлі Фото: The White House

"Туфлі Manolo Blahnik — це втілення елегантності та вишуканості", — сказала Кеннеді про бренд, заснований у Лондоні 1970 року. Тож не дивно, що перша леді зібрала велику колекцію туфель цієї компанії, щоб доповнювати свої модні образи.

