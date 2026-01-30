Меланія Трамп показалась в Dolce & Gabbana на прем'єрі власного документального фільму (фото)

Меланія Трамп відвідала прем’єру документального фільму Amazon напередодні його світового релізу. Перший публічний показ стрічки відбувся у Центрі Кеннеді Трампа у Вашингтоні.

На червоній доріжці Меланія Трамп з’явилася разом із президентом США Дональдом Трампом. Перша леді обрала чорний костюм-спідницю Dolce & Gabbana та взуття Christian Louboutin. Дональд Трамп був одягнений у синій костюм і темно-червону краватку, пише Page Six.

Президент США заявив, що пишається роботою дружини, зазначивши, що створення такого фільму є складним процесом.

Після показу фільму було заплановано дві вечірки — офіційну та неофіційну, яка відбудеться у приватному клубі Дональда Трампа — молодшого. На альтернативному заході заплановано виступ репера Akon.

Фільм зрежисував Бретт Ретнер. Це перший публічний показ стрічки, присвяченої Меланії Трамп. Раніше перша леді організувала закритий перегляд фільму у Білому домі.

Дональд і Меланія Трамп відвідали прем"єру документального фільму Фото: Reuters

Продюсер стрічки та старший радник Меланії Трамп Марк Бекман заявив, що фільм демонструє безпрецедентний доступ до діяльності першої леді, зокрема до закритих зустрічей і локацій.

За його словами, документальний фільм планують випустити в обмежений кінопрокат, щоб забезпечити повноцінний кінематографічний формат перегляду.

