Свадьба без первой леди: Мелания Трамп проигнорировала важное событие в жизни Белого дома

Президент США Дональд Трамп предоставил свое имение Мар-а-Лаго для свадьбы Дэна Скавино, своего преданного соратника и заместителя главы Белого дома. Но на торжестве заметно отсутствовала Мелания Трамп и дочь президента — Иванка.

Дэн Скавино обменялся клятвами с Эрин Элмор, директором Госдепартамента, отвечающей за искусство в посольствах. Трамп открыл свою резиденцию Мар-а-Лаго для свадебной церемонии 1 февраля, на которую явились его сыновья, вся элита Белого дома и даже Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, со своей последней пассией и матерью его детей Шивон Зилис, пишет The Daily Beast.

Это была уже вторая свадьба в орбите Дональда Трампа, днем ранее советник американского президента Алекс Брюзевиц женился на бывшей Мисс Невада США Каролине Урреа в отеле Trump National Doral Miami.

Но ни на одной из свадеб не появилась Мелания Трамп, а также дочь президента Иванка, чей муж Джаред Кушнер входит в команду переговорщиков президента США. Сам Кушнер на свадьбе был, как спецпереговорщик Трампа Стив Уиткофф.

Невеста была в платье с перьями и ее сопровождал мальчик в кепке с надписью "Трамп сделал это возможным".

Но таблоиды отметили забавный факт – на "свадьбу MAGA" в Мар-а-Лаго съехались все те же топ-чиновники Трампа, которые посетили премьеру фильма "Мелания" о первой леди, а многие даже появились в тех же нарядах, как министр образования Линда МакМэхон.

Также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет с женой, беременная вторым ребенком пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт со своим мужем Николасом Риччио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер, но самым неожиданным гостем стал миллиардер Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, который, видимо окончательно помирился с президентом США после недолгого разлада. Его плюс один стала Шивон Зилис, которая считается его последней пассией.

Дональд Трамп-младший также посетил свадьбу со своей новой невестой Беттиной Андерсон. А сам президент играл роль радушного хозяина и сообщил журналистам, что счастливые молодожены познакомились во время работы в его администрации, так что он предоставил им для торжества свое имение.

Мы рассказывали о Дэне Скавино. Прежде, чем получить должность в Белом доме, он носил за Трампом клюшки в его гольф-клубе.

