Дональд Трамп отдал важную должность в Белом доме парню, который носил за ним клюшки

Дэн Скавино возглавит Управление кадров президента США. Он известен, как большой фанат Трампа и до сих пор хранит двести долларов, которые тот когда-то дал ему на чай.

Человек, начинавший свою карьеру, как кэдди (помощник игрока в гольф) Дональда Трампа, теперь возглавляет, пожалуй, самый влиятельный офис в Белом доме, сообщает The Daily Beast.

Дэну Скавино было 16 лет, когда он впервые встретил Трампа в клубе округа Брайар-Холл, и он удовлетворял все потребности будущего президента, связанные с гольфом.

"Я никогда не забуду тот день, когда впервые увидел его лимузин. Я помню первые чаевые, что он мне дал: две стодолларовые купюры. Я сказал тогда: "Я никогда не потрачу эти деньги". Они до сих по у меня хранятся", рассказывал Скавино в интервью 1990 года.

Дэн Скавино управлял одним из гольф-клубов Трампа Фото: Скриншот

После он управлял гольф-клубом Trump National Golf Club в Вестчестере, штат Нью-Йорк, а его первой работой в политике было управление социальными сетями в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Также он был старшим советником во время первого президентского срока Дональда Трампа и приобрел репутацию его ближайшего доверенного лица за пределами семьи.

"Он действительно может быть очень хорошим рупором", — говорил о Скавино Дональд Трамп в 2019 году.

Дэн Скавино - один из самых преданных Трампу фанатов Фото: Скриншот

Теперь Дэн Скавино займет пост директора Управления кадров президента, которое отвечает за подбор кадров для второй администрации Трампа.

Скавино сменит Серхио Гора, близкого доверенного лица Трампа, который в начале этого года способствовал разрыву отношений между Трампом и Илоном Маском, уволив выбранного Маском кандидата на пост главы NASA.

Источник, знакомый с назначением, сообщил, что Скавино "будет тщательно изучать текущий состав и кадровые изменения, происходящие в связи с переходом офиса к новому руководству и структуре". Когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, Скавино занимал должность заместителя руководителя аппарата, а также был членом совета директоров Центра Кеннеди, который оказался в центре скандала после того, как Трамп уволил его бывших членов в феврале 2025 года.

Ходят слухи, что Дэн Скавино обошел другого кандидата, более известного, но и гораздо более скандального: Лору Лумер.

Он не единственный видный деятель в Белом доме Трампа, который получил должность после знакомства на поле для гольфа. Алина Хабба, бывший личный адвокат Трампа и исполняющая обязанности прокурора в Нью-Джерси, по слухам, познакомилась с 47-президентом США, когда загорала в его гольф-клубе.

