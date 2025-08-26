"С нетерпением" ждет: Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном, — Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. При этом в КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи продемонстрировали намерения Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и осуществить атаку по странам региона.

Дональд Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном уже в этом году, "в подходящее время". Об этом он заявил во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, которая состоялась 25 августа в Белом доме, сообщает агентство Reuters.

"Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в подходящее время", — сказал журналистам Трамп.

Северная Корея, как сообщает агентство, не сразу ответила на запрос относительно заявлений президента США. Впоследствии государственные СМИ КНДР объявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, которые стартовали 18 августа и продлятся 11 дней, якобы "доказали намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и атаковать страны региона".

Ли Чжэ Мэн также призвал Дональда Трампа к взаимодействию с Северной Кореей.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости) в Северной Корее, чтобы я мог там играть в гольф, и чтобы вы могли по-настоящему играть роль мирового исторического миротворца", — заявил президент Южной Кореи Трампу.

Ким Чен Ын игнорирует Трампа

Reuters отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года, лидер КНДР игнорирует неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию. Дипломатические отношения с Северной Кореей администрация Дональда Трампа вела в течение 2017-2021 годов, когда тот впервые находился на посту президента.

Однако и эта дипломатия не дала результатов, поскольку договоренности об остановке ядерной программы КНДР так и не была достигнута.

С тех пор риторика верхушки власти КНДР только усилилась. 19 августа Ким Чен Ын, как сообщало Reuters, заявил о том, что его стране нужно "быстро нарастить свои ядерные вооружения", а совместные военные учения США и Южной Кореи назвал "очевидным проявлением их желания спровоцировать войну".

Напомним, 23 августа издание Bloomberg сообщило о стрельбе на границе между Северной и Южной Кореями.

Также 21 августа в NYpost информировали, что генералы из КНДР срочно покинули Россию.