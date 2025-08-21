Генералы из КНДР срочно покинули Россию: в чем причина (фото)

Более десятка высокопоставленных военных офицеров Северной Кореи вернулись домой из России, что позволяет предположить, что вклад Пхеньяна в войну РФ против Украины может отойти на второй план в ходе продолжающихся мирных переговоров.

Related video

Северокорейские командиры, включая генерал-полковника Ким Ен Бока и генерал-майора Син Гым Чхоля, неожиданно появились рядом с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, хотя еще недавно были в России, пишет NYpost.

Ким высоко оценил их достижения "в освобождении Курской области". Официально, северокорейских генералов вернули из РФ для "участия в церемонии вручения государственных наград КНДР". А эксперты, в том числе Майкл Мэдден, эксперт по Северной Корее из аналитического центра Stimson Center, считают, что возвращение генералов, вероятно, является сигналом того, что Россия уверена в том, что она сможет справиться и своими силами. А также убирает Северную Корею из повестки дня, чтобы избежать неудобных вопросов на эту тему.

Ким Чен Ын и генералы, которые были в РФ Фото: KCNA

"Северокорейцы не должны быть яблоком раздора за столом переговоров, поскольку они действуют на территории России", — отметил Мэдден.

Северная Корея перебросила в Россию около 12 000 военнослужащих, чтобы помочь Москве вернуть Курскую область, где Украина прошлым летом успешно провела контрнаступление.

Наемники из Пхеньяна сейчас базируются исключительно на российской территории, что позволило Кремлю представить размещение иностранных бойцов как часть пакта о взаимной обороне двух стран.

И Россия, и Северная Корея месяцами хранили молчание о присутствии северокорейских войск на территории России, пока этой весной не появились кадры, на которых Ким и его окружение отдают дань памяти всем солдатам, павшим на войне в Украине.

Во время церемонии приветствия Ким радостно приветствовал вернувшихся генералов, обнимал их и восхвалял их "победу".

Ким Чен Ын и генералы, которые были в РФ Фото: KCNA

"У нас героическая армия. Потому что она создана из сыновей и дочерей героического народа. Наша армия без остатка показала свою отличительную черту. Такой результат закрепил за ней название и известность как сильнейшей в мире армии. Наша армия сейчас делает то, что должна и что необходимо делать. Она будет делать это и в будущем", — заявил Ким Чен Ын. Примечательно, что в сообщении сказано, что награждать будут и солдат КНДР, так что, вероятно, часть из них также покинет Россию.

Пхеньян также пообещал отправить еще 6000 рабочих в Россию.

Впрочем, стало известно, что рабочие из Северной Кореи в России работают в адских условиях: практически без выходных и за копеечную зарплату, так как деньги отправляются прямиком Ким Чен Ыну.

Также оказалось, что Ким Чен Ын обустроил секретную военную базу с баллистическими ракетами прямо у границы с Китаем.