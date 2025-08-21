КНДР обустроила секретную базу с ракетами Hwasong-15 и Hwasong-18: пробили скалу на 35 м (фото)

Все спутниковые снимки свидетельствуют о том, что база КНДР является активной, хорошо удерживается по северокорейским стандартам и продолжает развиваться. На базе разместили ракеты дальнего радиуса действия, способные пролететь тысячи километров через океан.

Северная Корея разместила секретную ракетную базу Синпундон в 27 километрах от границы с Китаем. Об этом говорится в расследовании Wall Street Journal.

Предварительный анализ показывает, что на базе может размещаться бригада армии КНДР и в целом 6-9 межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-15 (дальность 13 тыс. км) или Hwasong-18 (дальность 16 тыс. км), способных нести ядерное оружие. На площадке также заметили транспортно-монтировочно-пусковые установки или мобильно-монтировочно-пусковые установки. Ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов Америки, уточнило медиа (расстояние до США через Тихий океан — около 8 тыс. км).

Снимки операционной базы ракет Синпунгдон, 11 июля 2025 года

WSJ добавило, что оперативная база баллистических ракет Синпунгдон расположена в Тэгван-гун, провинция Северный Пхенган, примерно в 12 километрах к северо-востоку от города Тэгван. Все спутниковые снимки свидетельствуют о том, что база является активной и хорошо удерживается по северокорейским стандартам. Снимки показывают, что база продолжает развиваться и появляются все новые объекты.

Штаб-квартира и административная зона в Вонха-ре, снимки 31 мая 2022 года.

Войска КНДР — что известно о тайной базе

Строительство базы началось примерно в 2004 году и было в целом завершено и сдано в эксплуатацию к 2014 году, но ее постоянно достраивали и совершенствовали, рассказало WSJ. Объект расположен в изолированной узкой горной долине, простирающейся с юго-запада на северо-восток на южных склонах горы Пуго-сан. По оценкам, вся база занимает примерно 22 квадратных километра. По состоянию на июль 2025 года базу можно функционально разделить на шесть общих видов деятельности:

контрольно-пропускные пункты на въезде;

штаб-квартира и администрация (включая казармы, гражданское жилье и техническое обслуживание транспортных средств);

складские помещения;

укрепленные пункты проверки ракет через проездные пути (иногда их называют пунктами поддержки ракет);

большой подземный объект;

различные рассеянные небольшие жилые и вспомогательные здания.

Входы и контрольно-пропускные пункты ракетной базы расположены в юго-западном углу периметра. Наряду с входами и контрольно-пропускными пунктами, база окружена по меньшей мере семью удаленными комплексами с небольшими обработанными полями. Расположение этих комплексов свидетельствует о том, что они, вероятно, выполняют определенную роль в обеспечении безопасности.

База имеет несколько контрольно-пропускных пунктов. Первый расположен в 4,8 километра от нее, второй — в 1,7 километра. Первый контрольно-пропускной пункт проходит через дома, где проживают офицеры с семьями, складскую зону, помещения для технического обслуживания и хранения автомобилей, зоны сельскохозяйственной поддержки (включая большие теплицы), а также к штаб-квартире и административной зоне в Вонха-ре.

Первоначально на базе было 16 жилых домов, но около 86 жилых домов для старших офицеров было построено между 2014 и 2017 годами. Примерно в 1,7 километра вверх по главной долине расположена штаб-квартира и административная зона. Он состоит в основном из восьми больших зданий, включая зал культурного образования, штаб-квартиру, казармы, второй, но меньший, склад для хранения автомобилей и два официальных круглых сада.

Спутниковый снимок района, где будет построена операционная база ракет Синпунгдон, 26 сентября 1984 года.

Здания расположены вокруг центрального плаца или футбольного поля и небольшой мемориальной площади. С 2019 года здесь наблюдаются лишь незначительные изменения, включая расширение центра технического обслуживания и хранения автомобилей, строительство второго, меньшего склада для хранения автомобилей и строительство нескольких небольших зданий.

К северо-востоку от штаб-квартиры, расположены дополнительные казармы, сельскохозяйственные вспомогательные зоны и вход в долину отделения №3 и отделения №4. Возле этого входа расположены два укрепленных проездных пункта проверки ракетных комплексов базы, которые были построены на восточной стороне долины между 2011 и 2014 годами. Они используются для вооружения ракет, заправки топливом, проверки систем и технического обслуживания.

Замаскированные подземелья и укрытия

Каждый пункт пропуска состоит из большого бетонного укрытия, вырубленного в склоне соседней горы, размером примерно 35 на 17 метров, покрытого грунтом и камнями, сверху которого высажена растительность. Длина и размер отверстий достаточны для размещения всех известных и вероятно запланированных транспортно-монтируемых пусковых установок, мобильных пусковых установок, транспортно-монтируемых установок для баллистических ракет Северной Кореи и их оборудования. Как и на других оперативных баллистических ракетных базах, Северная Корея посадила деревья и кусты над входами к этим укрепленным объектам, чтобы скрыть их. Созревшая растительность затрудняет их поиск с помощью коммерческих спутниковых снимков, за исключением зимних месяцев, когда растительность редкая.

Один из сельскохозяйственных или лесозаготовительных комплексов, 4 октября 2024 года.

Также на базе есть 2 замаскированных подземных комплекса. Они были построены между 2006 и 2014 годами, а расстояние по прямой между двумя входами составляет примерно 258 метров.

Примерно в 1,2 километра вверх по долине ответвления №3 расположено 60-метровое многоэтажное опорное здание, построенное в 2019 году, которое заменило футбольное поле. Второе из двух открытых земляных опорных сооружений на ракетной операционной базе Синпунг-дон расположено примерно в 2,3 километра вверх по долине ответвления. Это сооружение находится на северной стороне долины и имеет размеры примерно 27 метров на 7 метров. Построенное где-то между 2013 и 2014 годами, это одно из двух таких сооружений. Точное назначение этих двух открытых земляных опорных сооружений неизвестно. Они уникальны тем, что имеют одинаковую конструкцию и расположены примерно под 18° северной широты, подобных сооружений не было обнаружено на других ракетных операционных базах.

Контрольно-пропускные пункты на въезде в ракетную операционную базу Синпунгдон, 20 февраля 2025 года.

В пределах 10 км от базы нет легко идентифицируемых стационарных позиций зенитной артиллерии. Однако база находится в пределах национальной сети противовоздушной обороны, и в пределах 14 километров от базы есть четыре артиллерийские батареи ЗПВО и база зенитных ракет SA-2.

Ближайшая авиабаза Корейских народных ВВС — это авиабаза Пханхён, расположенная в 43 километрах к юго-западу, на которой эксплуатируется авиаполк старинных истребителей МиГ-17/19 и штурмовиков.

Нет достоверной информации об организации или размере подразделения баллистических ракет, расположенного на операционной базе баллистических ракет Синпунгдон, уточнило медиа. Предварительная оценка заключается в том, что на базе размещено подразделение размером с бригаду, основанная на анализе спутниковых снимков высокого разрешения с 2003 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов калибров 122, 130, 152 и 170 мм, мины калибра 82, 120, 140 мм и сотни артиллерийских систем, РСЗО и минометов.

Также сообщалось, что в Северной Корее принялись строить новый эсминец класса Choi Hyun. Судно должны закончить к следующей годовщине основания партии, а именно к 10 октября 2026 года.