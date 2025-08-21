КНДР облаштувала секретну базу з ракетами Hwasong-15 та Hwasong-18: пробили скелю на 35 м (фото)

Усі супутникові знімки свідчать про те, що база КНДР є активною, добре утримується за північнокорейськими стандартами та продовжує розвиватися. На базі розмістили ракети далекого радіуса дії, здатні пролетіти тисячі кілометрів через океан.

Північна Корея розмістила секретну ракетну базу Сінпундон за 27 кілометрів від кордону з Китаєм. Про це йдеться у розслідуванні Wall Street Journal.

Попередній аналіз показує, що на базі може розміщуватися бригада армії КНДР та загалом 6-9 міжконтинентальних балістичних ракет Hwasong-15 (дальність 13 тис. км) або Hwasong-18 (дальність 16 тис. км), здатних нести ядерну зброю. На майданчику також помітили транспортно-монтувально-пускові установки або мобільно-монтувально-пускові установки. Ракети становлять потенційну ядерну загрозу для Східної Азії та континентальної частини Сполучених Штатів Америки, уточнило медіа (відстань до США через Тихий океан — близько 8 тис. км).

Знімки операційної бази ракет Сінпунгдон, 11 липня 2025 року

WSJ додало, що оперативна база балістичних ракет Сінпунгдон розташована у Тегван-гун, провінція Північний Пхьонган, приблизно за 12 кілометрів на північний схід від міста Тегван. Усі супутникові знімки свідчать про те, що база є активною та добре утримується за північнокорейськими стандартами. Знімки показують, що база продовжує розвиватися та з'являються щораз нові об'єкти.

Штаб-квартира та адміністративна зона у Вонха-рі, знімки 31 травня 2022 року.

Війська КНДР — що відомо про таємну базу

Будівництво бази розпочалося приблизно у 2004 році та було загалом завершено та здано в експлуатацію до 2014 року, але її постійно добудовували та вдосконалювали, розповіло WSJ. Об'єкт розташований в ізольованій вузькій гірській долині, що простягається з південного заходу на північний схід на південних схилах гори Пуго-сан. За оцінками, вся база займає приблизно 22 квадратні кілометри. Станом на липень 2025 року базу можна функціонально розділити на шість загальних видів діяльності:

контрольно-пропускні пункти на в'їзді;

штаб-квартира та адміністрація (включаючи казарми, цивільне житло та технічне обслуговування транспортних засобів);

складські приміщення;

укріплені пункти перевірки ракет через проїзні шляхи (іноді їх називають пунктами підтримки ракет);

великий підземний об'єкт;

різноманітні розсіяні невеликі житлові та допоміжні будівлі.

Входи та контрольно-пропускні пункти ракетної бази розташовані в південно-західному куті периметра. Поряд із входами та контрольно-пропускними пунктами, база оточена щонайменше сімома віддаленими комплексами з невеликими обробленими полями. Розташування цих комплексів свідчить про те, що вони, ймовірно, виконують певну роль у забезпеченні безпеки.

База має кілька контрольно-пропускних пунктів. Перший розташований за 4,8 кілометра від неї, другий — за 1,7 кілометра. Перший контрольно-пропускний пункт проходить через будинки, де проживають офіцери з родинами, складську зону, приміщення для технічного обслуговування та зберігання автомобілів, зони сільськогосподарської підтримки (включаючи великі теплиці), а також до штаб-квартири та адміністративної зони у Вонха-рі.

Спочатку на базі було 16 житлових будинків, але близько 86 житлових будинків для старших офіцерів було побудовано між 2014 і 2017. Приблизно за 1,7 кілометра вгору по головній долині розташована штаб-квартира та адміністративна зона. Вона складається переважно з восьми великих будівель, включаючи зал культурної освіти, штаб-квартиру, казарми, другий, але менший, склад для зберігання автомобілів та два офіційні круглі сади.

Супутниковий знімок району, де буде побудована операційна база ракет Сінпунгдон, 26 вересня 1984 року.

Будівлі розташовані навколо центрального плацу або футбольного поля та невеликої меморіальної площі. З 2019 року тут спостерігаються лише незначні зміни, включаючи розширення центру технічного обслуговування та зберігання автомобілів, будівництво другого, меншого складу для зберігання автомобілів та будівництво кількох невеликих будівель.

На північний схід від штаб-квартири, розташовані додаткові казарми, сільськогосподарські допоміжні зони та вхід до долини відділення №3 та відділення №4. Біля цього входу розташовані два укріплені проїзні пункти перевірки ракетних комплексів бази, які були побудовані на східній стороні долини між 2011 і 2014 роками. Вони використовуються для озброєння ракет, заправки паливом, перевірки систем та технічного обслуговування.

Замасковані підземелля та укриття

Кожен пункт пропуску складається з великого бетонного укриття, вирубаного в схилі сусідньої гори, розміром приблизно 35 на 17 метрів, вкритого ґрунтом і камінням, зверху якого висаджена рослинність. Довжина та розмір отворів достатні для розміщення всіх відомих та ймовірно запланованих транспортно-монтувальних пускових установок, мобільних пускових установок, транспортно-монтувальних установок для балістичних ракет Північної Кореї та їхнього обладнання. Як і на інших оперативних базах балістичних ракет, Північна Корея посадила дерева та кущі над входами до цих укріплених об'єктів, щоб приховати їх. Дозріла рослинність ускладнює їхній пошук за допомогою комерційних супутникових знімків, за винятком зимових місяців, коли рослинність рідка.

Один з сільськогосподарських або лісозаготівельних комплексів, 4 жовтня 2024 року.

Також на базі є 2 замасковані підземні комплекси. Вони були збудовані між 2006 і 2014 роками, а відстань по прямій між двома входами становить приблизно 258 метрів.

Приблизно за 1,2 кілометра вгору по долині відгалуження №3 розташована 60-метрова багатоповерхова опорна будівля, збудована у 2019 році, яка замінила футбольне поле. Друга з двох відкритих земляних опорних споруд на ракетній операційній базі Сінпунг-дон розташована приблизно за 2,3 кілометра вгору по долині відгалуження. Ця споруда знаходиться на північній стороні долини та має розміри приблизно 27 метрів на 7 метрів. Побудована десь між 2013 і 2014 роками, це одна з двох таких споруд. Точне призначення цих двох відкритих земляних опорних споруд невідоме. Вони унікальні тим, що мають однакову конструкцію та розташовані приблизно під 18° північної широти, подібних споруд не було виявлено на інших ракетних операційних базах.

Контрольно-пропускні пункти на в'їзді до ракетної операційної бази Сінпунгдон, 20 лютого 2025 року.

У межах 10 км від бази немає легко ідентифікованих стаціонарних позицій зенітної артилерії. Однак база перебуває в межах національної мережі протиповітряної оборони, і в межах 14 кілометрів від бази є чотири артилерійські батареї ЗППО та база зенітних ракет SA-2.

Найближча авіабаза Корейських народних ВПС — це авіабаза Пханхьон, розташована за 43 кілометри на південний захід, на якій експлуатується авіаполк старовинних винищувачів МіГ-17/19 та штурмовиків.

Немає достовірної інформації щодо організації чи розміру підрозділу балістичних ракет, розташованого на операційній базі балістичних ракет Сінпунгдон, уточнило медіа. Попередня оцінка полягає в тому, що на базі розміщено підрозділ розміром з бригаду, що ґрунтується на аналізі супутникових знімків високої роздільної здатності з 2003 року.

