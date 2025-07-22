"Благородна дитина революції": в КНДР будують третій есмінець класу Choi Hyun

Есмінець мають збудувати вже за рік, він символізуватиме міць і дух КНДР. Його попередник під час офіційного запуску ледь не затонув через технічні помилки.

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У Північній Кореї заходилися будувати новий есмінець класу Choi Hyun. Судно мають закінчити до наступної річниці заснування партії, а саме до 10 жовтня 2026 року. Про це пише видання KCNA.

Есмінець будуватиме суднобудівний завод Nampo.

"Робітники, техніки та персонал суднобудівного заводу Nampo "Нампо" вирішили подвоїти імпульс та дух, з якими вони розпочали прорив в історичній справі швидкого перетворення нашої країни на морську державу в 21 столітті завдяки чудовому будівництву першого багатоцільового есмінця нового покоління та побудувати ще один есмінець нового типу до 10 жовтня 2026 року", — йдеться у заяві.

ЗМІ пише, що новий есмінець символізуватиме міць і дух КНДР, є "благородною дитиною революції в суднобудівній промисловості". Також зазначається, що лідер КНДР за останній рік 10 разів бував на суднобудівному заводі Nampo і "наділив його безмежною мудрістю та силою для творіння чудес".

Колектив Нампхоської верфі ухвалив рішення розпочати будівництво есмінця 21 липня. Два місяці тому, під час спуску другого корабля класу Choi Hyun сталася аварія — його корпус розколовся.

Есмінець Choi Hyun задовжки 144 метри і вагою 5000 тонн. Він оснащений 74 вертикальними пусковими установками у 5 різних калібрах. 10 з них призначені під балістичні, 20 під крилаті, 12 під протикорабельні, а 32 під зенітні ракети.

Також судно має радіолокаційне оснащення і додатковий ЗРК російського виробництва "Панцир".

Артилерійське озброєння також включає 127-мм автоматичну гармату.

На носі та кормі корабля встановлені радіолокаційні антени для наведення зенітних ракет.

Нагадаємо, що корабель класу Choi Hyun перекинувся на бік під час спроби спуску на воду.