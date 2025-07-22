"Благородный ребенок революции": в КНДР строят третий эсминец класса Choi Hyun

Эсминец должны построить уже через год, он будет символизировать мощь и дух КНДР. Его предшественник во время официального запуска едва не затонул из-за технических ошибок.

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В Северной Корее принялись строить новый эсминец класса Choi Hyun. Судно должны закончить к следующей годовщине основания партии, а именно к 10 октября 2026 года. Об этом пишет издание KCNA.

Эсминец будет строить судостроительный завод Nampo.

"Рабочие, техники и персонал судостроительного завода Nampo "Нампо" решили удвоить импульс и дух, с которыми они начали прорыв в историческом деле быстрого превращения нашей страны в морскую державу в 21 веке благодаря замечательному строительству первого многоцелевого эсминца нового поколения и построить еще один эсминец нового типа до 10 октября 2026 года", — говорится в заявлении.

СМИ пишет, что новый эсминец будет символизировать мощь и дух КНДР, является "благородным ребенком революции в судостроительной промышленности". Также отмечается, что лидер КНДР за последний год 10 раз бывал на судостроительном заводе Nampo и "наделил его безграничной мудростью и силой для творения чудес".

Коллектив Нампхоской верфи принял решение начать строительство эсминца 21 июля. Два месяца назад, во время спуска второго корабля класса Choi Hyun произошла авария — его корпус раскололся.

Эсминец Choi Hyun длиной 144 метра и весом 5000 тонн. Он оснащен 74 вертикальными пусковыми установками в 5 различных калибрах. 10 из них предназначены под баллистические, 20 под крылатые, 12 под противокорабельные, а 32 под зенитные ракеты.

Также судно имеет радиолокационное оснащение и дополнительный ЗРК российского производства "Панцирь".

Артиллерийское вооружение также включает 127-мм автоматическую пушку.

На носу и корме корабля установлены радиолокационные антенны для наведения зенитных ракет.

Напомним, что корабль класса Choi Hyun перевернулся на бок при попытке спуска на воду.