Генерали з КНДР терміново покинули Росію: у чому причина (фото)

Понад десяток високопоставлених військових офіцерів Північної Кореї повернулися додому з Росії, що дає змогу припустити, що внесок Пхеньяну у війну РФ проти України може відійти на другий план під час мирних переговорів, що тривають.

Північнокорейські командири, включно з генерал-полковником Кім Ен Боком і генерал-майором Сін Гім Чхолем, несподівано з'явилися поруч із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, хоча ще недавно були в Росії, пише NYpost.

Кім високо оцінив їхні досягнення "у звільненні Курської області". Офіційно, північнокорейських генералів повернули з РФ для "участі в церемонії вручення державних нагород КНДР". А експерти, зокрема Майкл Медден, експерт з Північної Кореї з аналітичного центру Stimson Center, вважають, що повернення генералів, імовірно, є сигналом того, що Росія впевнена в тому, що вона зможе впоратися і самотужки. А також прибирає Північну Корею з порядку денного, щоб уникнути незручних запитань на цю тему.

Кім Чен Ин і генерали, які були в РФ Фото: KCNA

"Північнокорейці не повинні бути яблуком розбрату за столом переговорів, оскільки вони діють на території Росії", — зазначив Медден.

Північна Корея перекинула в Росію близько 12 000 військовослужбовців, щоб допомогти Москві повернути Курську область, де Україна минулого літа успішно провела контрнаступ.

Найманці з Пхеньяну зараз базуються виключно на російській території, що дало змогу Кремлю представити розміщення іноземних бійців як частину пакту про взаємну оборону двох країн.

І Росія, і Північна Корея місяцями зберігали мовчання про присутність північнокорейських військ на території Росії, аж поки цієї весни не з'явилися кадри, на яких Кім і його оточення вшановують пам'ять усіх солдатів, полеглих на війні в Україні.

Під час церемонії привітання Кім радісно вітав генералів, які повернулися, обіймав їх і вихваляв їхню "перемогу".

Кім Чен Ин і генерали, які були в РФ Фото: KCNA

"У нас героїчна армія. Тому що вона створена із синів і дочок героїчного народу. Наша армія без залишку показала свою відмінну рису. Такий результат закріпив за нею назву і популярність як найсильнішої у світі армії. Наша армія зараз робить те, що повинна і що необхідно робити. Вона робитиме це і в майбутньому", — заявив Кім Чен Ин. Примітно, що в повідомленні йдеться про те, що нагороджуватимуть і солдатів КНДР, тож, імовірно, частина з них також покине Росію.

Пхеньян також пообіцяв відправити ще 6000 робітників до Росії.

Утім, стало відомо, що робітники з Північної Кореї в Росії працюють у пекельних умовах: практично без вихідних і за копійчану зарплату, адже гроші відправляють прямо Кім Чен Ину.

Також виявилося, що Кім Чен Ин облаштував секретну військову базу з балістичними ракетами просто біля кордону з Китаєм.