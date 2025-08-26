"З нетерпінням" чекає: Трамп збирається зустрітися з Кім Чен Ином, — Reuters

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. При цьому у КНДР заявили, що спільні військові навчання США та Південної Кореї продемонстрували наміри Вашингтона "окупувати" Корейський півострів та здійснити атаку по країнах регіону.

Related video

Дональд Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином вже у цьому році, "у відповідний час". Про це він заявив під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном, яка відбулася 25 серпня у Білому домі, повідомляє агентство Reuters.

"Я хотів би зустрітися з ним цього року. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у відповідний час", — сказав журналістам Трамп.

Північна Корея, як повідомляє агентство, не одразу відповіла на запит щодо заяв президента США. Згодом державні ЗМІ КНДР оголосили, що спільні військові навчання США та Південної Кореї, які стартували 18 серпня і триватимуть 11 днів, нібито "довели намір Вашингтона "окупувати" Корейський півострів та атакувати країни регіону".

Лі Чже Мен також закликав Дональда Трампа до взаємодії з Північною Кореєю.

"Я сподіваюся, що ви зможете принести мир на Корейський півострів, єдину розділену націю у світі, щоб ви могли зустрітися з Кім Чен Ином, побудувати Trump World (комплекс нерухомості) у Північній Кореї, щоб я міг там грати в гольф, і щоб ви могли по-справжньому відігравати роль світового історичного миротворця", — заявив президент Південної Кореї Трампу.

Кім Чен Ин ігнорує Трампа

Reuters зазначає, що з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року, лідер КНДР ігнорує неодноразові заклики американського президента відновити пряму дипломатію. Дипломатичні стосунки з Північною Кореєю адміністрація Дональда Трампа вела упродовж 2017-2021 років, коли той вперше перебував на посаді президента.

Однак і ця дипломатія не дала результатів, оскільки домовленостей про зупинення ядерної програми КНДР так і не було досягнуто.

З того часу риторика верхівки влади КНДР лише посилилася. 19 серпня Кім Чен Ин, як повідомляло Reuters, заявив про те, що його країні потрібно "швидко наростити свої ядерні озброєння", а спільні військові навчання США та Південної Кореї назвав "очевидним виявом їхнього бажання спровокувати війну".

Нагадаємо, 23 серпня видання Bloomberg повідомило про стрілянину на кордоні між Північною та Південною Кореями.

Також 21 серпня у NYpost інформували, що генерали з КНДР терміново покинули Росію.