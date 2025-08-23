На кордоні КНДР і Південної Кореї відбулася стрілянина: Пхеньян заявив про "небезпечну провокацію"

Північна Корея звинуватила Південну Корею у "небезпечній провокації" і заговорила про "військовий конфлікт", оскільки на кордоні між країнами відбулася раптова стрілянина. Раніше КНДР пообіцяла відповісти на будь-яку "провокацію".

Військовослужбовці Південної Кореї, як стверджують у КНДР, здійснили на початку цього тижня десять попереджувальних пострілів з кулемета, спрямованих на північнокорейських солдатів. Про це 23 серпня повідомило видання Bloomberg з посиланням на заяви офіційного Пхеньяна.

Стрілянина відбулася, за свідченнями Північної Кореї, у той час, коли військові КНДР будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону між країнами.

Обурення у КНДР викликав також той факт, що стрілянина відбулася на тлі спільних військових навчань, що проводить Південна Корея та Сполучені Штати Америки. У Північній Кореї стверджують, що інцидент є "навмисною" та "цілеспрямованою" провокацією.

"Нещодавній інцидент, присвячений проведенню масштабних спільних військових навчань у регіоні Республіки Корея, не можна тлумачити інакше, як навмисну ​​та цілеспрямовану провокацію, спрямовану на військовий конфлікт", — заявив генерал-лейтенанта армії Північної Кореї Ко Чен Чхоль.

У Південній Кореї на момент публікації не коментували звинувачень від КНДР.

Південна Корея і США проводять спільні військові навчання

У понеділок, 18 серпня, Південна Корея та США почали щорічні спільні військові навчання, які триватимуть 11 днів. Про це розповідало агентство AP News.

Повідомлялося, що у цьогорічних навчаннях візьмуть участь 21 тис. військовослужбовців, зокрема 18 тис. південнокорейських. Мета таких спільних навчань — підготовка до протидії ядерним загрозам з боку Північної Кореї.

У ЗМІ попереджали, що спільні навчання можуть спровокувати реакцію Північної Кореї, оскільки у КНДР тривалий час розглядають навчання союзників як привід для військових демонстрацій та випробування озброєння.

Нагадаємо, у червні агентство Reuters повідомило, що США вдарять ядерною зброєю по КНДР, якщо ті почнуть першими.

Також у The Guardian розповідали, як мінні поля між КНДР і Південною Кореєю створили рай для тварин.