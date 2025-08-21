Дім для рідкісних ведмедів: як мінні поля між Кореями створили рай для тварин (фото)

Демілітаризована зона, або ДМЗ, смуга землі, яка проходить через Корейський півострів, розділяючи Північну і Південну Корею приблизно по 38-й паралелі північної широти. І ця безлюдна зона, де не літають навіть літаки, стала домівкою для 6000 видів тварин.

Демілітаризована зона між Північною і Південною Кореями завширшки 4 км і завдовжки 250 км. Зараз там водяться рідкісні види журавлів, оленів і ведмедів. Практично, як у Чорнобильській зоні, де за відсутності людей усі екологічні ніші зайняли тварини та птахи, пише The Guardian.

Кім Син Хо, директор Науково-дослідного інституту екології ДМЗ, каже, що раніше на місці ДМЗ був артилерійський полігон, але відтоді, як припинилися стрілянини, "природа стала такою красивою".

Корейське село, яке опинилося в ДМЗ і було знищене Фото: Britannica

Цей сильно укріплений кордон було створено після спустошливої Корейської війни, яка тривала з 1950 по 1953 рік. Конфлікт завершився перемир'ям, а не мирним договором, внаслідок чого між двома країнами, які формально залишаються у стані війни, утворилася буферна зона.

Простягаючись на 250 км по всьому півострову, демілітаризована зона насправді такою не є. Вона всіяна мінами й оточена військовими об'єктами з обох боків.

Однак за 72 роки, що минули з моменту закінчення війни, ця заборонена смуга перетворилася на випадковий екологічний рай.

Національний інститут екології Південної Кореї зареєстрував тут близько 6000 видів, зокрема понад 100 видів, що перебувають під загрозою зникнення, що становить понад третину диких тварин Південної Кореї, які перебувають під загрозою зникнення.

Довгохвостий горал — ще один зникаючий вид, який знайшов домівку в ДМЗ Фото: Соцсети

"Міни роблять більше для збереження природи, ніж будь-хто інший", — іронічно зазначає Кім Син Хо.

Різноманітний рельєф зони створює особливі середовища проживання: водно-болотні угіддя західного сектору слугують прихистком для перелітних журавлів, а скелясті східні гори надають притулок деяким із найуразливіших ссавців країни, включно з сибірською кабаргою та азіатськими чорними ведмедями.

Кім і його невелика команда волонтерів, які працюють у своєму дослідницькому інституті в Пхаджу, недалеко від кордону з Північною Кореєю, витратили два десятиліття на вивчення цього несподіваного притулку для тварин. Щотижня, в дощ або в ясну погоду, вони обстежують Зону цивільного контролю (ЗГК) — обмежену буферну зону, що межує з демілітаризованою зоною.

"У помірному кліматі по всьому світу з'явилися великі міста. Ніде більше немає подібного місця", — каже він.

Демілітаризована зона і прилеглі до неї території, займаючи менше ніж 10% території Південної Кореї, є місцем проживання 38% видів, що перебувають під загрозою зникнення, і понад 30% флори та фауни країни.

Команда Кіма ретельно документувала всі важливі види, з якими вони зіткнулися, створивши детальну базу даних про дику природу регіону. Наприклад, тут бачили гімалайського ведмедя, який перебуває під загрозою знищення.

Гімалайський ведмідь у демілітаризованій зоні Фото: Соцсети

