Дом для редких медведей: как минные поля между Кореями создали рай для животных (фото)

Демилитаризованная зона, или ДМЗ, полоса земли, которая проходит через Корейский полуостров, разделяя Северную и Южную Корею примерно по 38-й параллели северной широты. И эта безлюдная зона, где не летают даже самолеты, стала домом для 6000 видов животных.

Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореями шириной в 4 км и длиной в 250 км. Сейчас там водятся редкие виды журавлей, оленей и медведей. Практически, как в Чернобыльской зоне, где в отсутствие людей, все экологические ниши заняли животные и птицы, пишет The Guardian.

Ким Сын Хо, директор Научно-исследовательского института экологии ДМЗ, говорит, что раньше на месте ДМЗ был артиллерийский полигон, но с тех пор, как прекратились стрельбы, "природа стала такой красивой".

Корейская деревня, которая оказалась в ДМЗ и была уничтожена Фото: Britannica

Эта сильно укрепленная граница была создана после опустошительной Корейской войны, которая длилась с 1950 по 1953 год. Конфликт завершился перемирием, а не мирным договором, в результате чего между двумя странами, которые формально остаются в состоянии войны, образовалась буферная зона.

Простираясь на 250 км по всему полуострову, демилитаризованной зона на самом деле таковой не является. Она усеяна минами и окружена военными объектами с обеих сторон.

Однако за 72 года, прошедшие с момента окончания войны, эта запретная полоса превратилась в случайный экологический рай.

Национальный институт экологии Южной Кореи зарегистрировал здесь около 6000 видов, в том числе более 100 видов, находящихся под угрозой исчезновения, что составляет более трети находящихся под угрозой исчезновения диких животных Южной Кореи.

Длиннохвостый горал - еще один исчезающий вид, нашедший дом в ДМЗ Фото: Соцсети

"Мины делают больше для сохранения природы, чем кто-либо другой", — иронично отмечает Ким Сын Хо.

Разнообразный рельеф зоны создает особые среды обитания: водно-болотные угодья западного сектора служат убежищем для перелетных журавлей, а скалистые восточные горы предоставляют убежище некоторым из наиболее уязвимых млекопитающих страны, включая сибирскую кабаргу и азиатских черных медведей.

Ким и его небольшая команда волонтеров, работающие в своем исследовательском институте в Пхаджу, недалеко от границы с Северной Кореей, потратили два десятилетия на изучение этого неожиданного убежища для животных. Каждую неделю, в дождь или в ясную погоду, они обследуют Зону гражданского контроля (ЗГК) – ограниченную буферную зону, граничащую с демилитаризованной зоной.

"В умеренном климате по всему миру появились крупные города. Нигде больше нет подобного места", — говорит он.

Демилитаризованная зона и прилегающие к ней территории, занимая менее 10% территории Южной Кореи, являются местом обитания 38% видов, находящихся под угрозой исчезновения, и более 30% флоры и фауны страны.

Команда Кима тщательно документировала все важные виды, с которыми они столкнулись, создав подробную базу данных о дикой природе региона. Например, здесь видели гималайского медведя, который находится под угрозой уничтожения.

Гималайский медведь в демилитаризированной зоне Фото: Соцсети

Напомним, научные сотрудники заповедника в Чернобыле сфотографировали краснокнижную лесную лилию. Ее цветение можно увидеть крайне редко, потому что оно происходит только на четвертый год, и ему могут помешать чрезмерная тень, неблагоприятная погода или животные, которые подъедают луковицы.

Также ученые выяснили, что собаки в Чернобыльской зоне "претерпели быструю эволюцию" и сейчас генетически отличаются от других собак во всем мире.