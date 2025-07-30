Его искали алхимики под покровом ночи: в Чернобыле заметили редкий "магический" цветок (фото)

Научные сотрудники заповедника в Чернобыле сфотографировали краснокнижную лесную лилию. Ее цветение можно увидеть крайне редко, потому что оно происходит только на четвертый год, и ему могут помешать чрезмерная тень, неблагоприятная погода или животные, которые подъедают луковицы.

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В пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника 30 июля показали фотографии цветов из заповедной дубравы и рассказали, что лесная лилия упоминается в мифах как магическое растение. Сейчас ее цветение подходит к концу, и снова нежные сиренево-розовые цветы можно будет увидеть только в следующем году.

Лесной лилии в древности приписывали мистические свойства Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Ученые рассказали, что вместе со специалистами Рассоховского природоохранного научно-исследовательского отделения увидели хрупкий краснокнижный цветок в Полесской дубраве среди зеленых папоротников. Неподалеку с двумя цветущими стеблями нашли еще два экземпляра, которые уже отцвели, и семь лилий в стадии вегетации, которые расцветут в следующем году.

"Когда-то этот цветок искали алхимики под покровом ночи, чтобы ни одна душа не заметила, потому что луковица потеряет свои магические свойства", — рассказали в заповеднике.

Люди издавна относились к лесной лилии неоднозначно: когда-то ее боялись и ненавидели, потому что в свое время она была для европейцев символом страданий и ухода в загробную жизнь, но несмотря на эти оккультные качества цветок считался также символом чистоты и веры. Его использовали в быту, медицине и даже в питании.

В Чернобыле заметили лесную лилию: что известно о цветке

В заповеднике объяснили, что лесная лилия является такой редкой, потому что размножается достаточно медленно. Семена цветка прорастают в течение первого года, прорастание первых листочков и формирование луковицы происходит только через год. Побег формируется на третий год, тогда же закладывается первая генеративная почка. Первые цветы на лесной лилии можно увидеть лишь на четвертый год.

Успешному цветению может помешать чрезмерное затенение, неблагоприятные погодные условия, а также луковицы лесной лилии могут есть животные. За участком леса, где нашли краснокнижные растения, будут пристально следить ученые с сотрудниками службы государственной охраны природно-заповедного фонда.

Лесная лилия цветет только на четвертый год Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Помешать цветению лесной лилии может стать погода, чрезмерное затенение или поедание луковиц животными Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Напомним, 10 июля Фокус писал об экстремальном туристе, который живет в заброшенном доме вблизи Чернобыля.

3 июля в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказывали о яркой токсичной бабочке под названием пестрая ненастоящая.