Її шукали алхіміки під покривом ночі: в Чорнобилі помітили рідкісну "магічну" квітку (фото)

Наукові співробітники заповідника в Чорнобилі сфотографували червонокнижну лісову лілію. Її цвітіння можна побачити вкрай рідко, бо воно відбувається лише на четвертий рік, і йому можуть завадити надмірна тінь, несприятлива погода чи тварини, що під'їдають цибулини.

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У пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 30 липня показали світлини квітів з заповідної діброви і розповіли, що лісова лілія згадується в міфах як магічна рослина. Зараз її цвітіння добігає кінця, і знову ніжні бузково-рожеві квіти можна буде побачити лише наступного року.

Лісовій лілії в давнину приписували містичні властивості Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Науковці розповіли, що разом із фахівцями Розсохівського природоохоронного науково-дослідного відділення побачили тендітну червонокнижну квітку у Поліській діброві серед зелених папоротей. Неподалік із двома квітучими стеблами знайшли ще два екземпляри, що вже відцвіли, і сім лілій у стадії вегетації, що розквітнуть наступного року.

"Колись цю квітку шукали алхіміки під покривом ночі, щоб жодна душа не помітила, бо цибулина втратить свої магічні властивості", — розповіли в заповіднику.

Люди здавна ставилися до лісової лілії неоднозначно: колись її боялися і ненавиділи, бо свого часу вона була для європейців символом страждань і відходу у потойбіччя, та попри ці окультні якості квітка вважалася також символом чистоти та віри. Її використовували в побуті, медицині та навіть у харчуванні.

В Чорнобилі помітили лісову лілію: що відомо про квітку

В заповіднику пояснили, що лісова лілія є такою рідкісною, бо розмножується досить повільно. Насіння квітки проростає протягом першого року, проростання перших листочків і формування цибулини відбувається лише за рік. Пагін формується на третій рік, тоді ж закладається перша генеративна брунька. Перші квіти на лісовій лілії можна побачити лише на четвертий рік.

Успішному цвітінню може завадити надмірне затінення, несприятливі погодні умови, а також цибулини лісової лілії можуть їсти тварини. За ділянкою лісу, де знайшли червонокнижні рослини, будуть пильно стежити науковці зі співробітниками служби державної охорони природно-заповідного фонду.

Лісова лілія цвіте лише на четвертий рік Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник На заваді цвітінню лісової лілії може стати погода, надмірне затінення чи поїдання цибулин тваринами Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Нагадаємо, 10 липня Фокус писав про екстремального туриста, який живе у покинутому будинку поблизу Чорнобиля.

3 липня в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповідали про яскравого токсичного метелика під назвою строката несправжня.