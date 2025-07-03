В Україні можна побачити яскравого, проте токсичного метелика: де саме вони водяться

В Україні можна зустріти метелика, який має назву строката несправжня. Цей вид поширений у сухих степових районах Європи та Азії з теплим кліматом, а також його помітили в Чорнобилі.

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Цей метелик одразу впадає в око завдяки контрастному візерунку на крилах: насичений чорний фон із синюватим відблиском, прикрашений білими плямами округлої та овальної форми. Такий зовнішній вигляд не лише привабливий, а й виконує важливу захисну функцію: попереджувальне забарвлення (апозематизм) сигналізує потенційних хижаків про неприємний смак і можливу токсичність, повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

У заповіднику зазначили, що розмах крил строкатки становить лише 2–2,3 см. Метелик веде денний спосіб життя, а вночі не активний. Дорослі особини живляться нектаром, використовуючи довгий хоботок.

Вид поширений у сухих степових районах Європи та Азії з теплим кліматом Фото: Instagram sintia_may

Гусениці, які з’являються на початку серпня, мають ширший раціон. Вони поїдають різні види степових трав. Їхнє тіло густо вкрите волосками, які захищають від хижаків. Однак при контакті ці волоски можуть викликати легкі алергічні реакції в людини — свербіж або подразнення шкіри.

Вид поширений у сухих степових районах Європи та Азії з теплим кліматом. Спостерігати строкатку можна на початку та в середині літа. За рік розвивається лише одне покоління.

Нагадаємо, дослідники помітили, що у Великій Британії спостерігається "надзвичайна ситуація з метеликами": кількість крилатих комах досягла 14-річного мінімуму. Експерти вважають, що зникнення метеликів пов'язане зі зміною клімату планети.

Фокус також писав, що нове дослідження показує, що щонайменше один вид метеликів здатний перелетіти океан — учені підозрюють, що їхня подорож може тривати навіть довше.