Одні з найкрасивіших створінь на Землі масово вимирають: із чим це пов'язано

Дослідники виявили "надзвичайну ситуацію з метеликами" — кількість крилатих комах сягнула 14-річного мінімуму.

Related video

Земля є домівкою для неймовірної кількості живих істот — деякі з них процвітають, інші давно вимерли, а треті перебувають у вразливому становищі. На межі вимирання опинилися одні з найкрасивіших створінь на планеті — метелики, пише Daily Mail.

Дослідники помітили, що у Великій Британії спостерігається "надзвичайна ситуація з метеликами": кількість крилатих комах досягла 14-річного мінімуму. Експерти вважають, що зникнення метеликів пов'язане зі зміною клімату планети.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Підрахунок метеликів у Великій Британії було організовано благодійною організацією із захисту дикої природи Butterfly Conservation. Дослідники запропонували місцевим жителям протягом трьох тижнів витратити близько 15 хвилин на те, щоб записати метеликів, яких вони помітять у своєму саду, парку або сільській місцевості. Результати цього року виявилися найгіршими за 14-річний період.

Учасники підрахунку в середньому помітили всього близько 7 метеликів, що майже вдвічі менше, ніж у середньому минулого року — 12 метеликів. Ба більше, цей показник є найнижчим за всю історію. Не менш тривожним здається й те, що в 9 000 підрахунків учасники просто не помітили жодного метелика — це найвищий показник за всю історію програми.

Отже, організація заявила, що нинішнє літо стало найгіршим літом за всю історію підрахунку для метеликів, зокрема звичайних і падубових блакитних, зелено-прожилкових і маленьких білих, маленьких черепахових, писаних леді та шотландського аргуса. Результати також вказують на те, що 81% видів крилатих комах показали зниження чисельності цього року порівняно з показниками минулого року.

Дослідники вважають, що популяції метеликів постраждали від вологої весни та прохолодного літа. Утім, вони визнають, що природні коливання чисельності комах, на яких впливає погода, також накладаються на довгострокове зниження.

За словами керівника наукового відділу Butterfly Conservation, доктора Річарда Фокса, причиною зниження чисельності метеликів є втрата середовища проживання в 1970-х і 1980-х роках. На той час більшість ареалу крилатих комах було розорано або забудовано, а подальша деградація ландшафту, зокрема й забруднення пестицидами, лише погіршило ситуацію. Ба більше, вчені вважають, що в міру посилення кліматичної кризи кількість метеликів, імовірно, буде лише скорочуватися.

У результаті вчені закликають уряд оголосити "надзвичайну ситуацію в природі" у Великій Британії та заборонити неонікотиноїдні пестициди без винятків. Зазначимо, що більш ранні дослідження також показали, що пестициди негативно впливають і на інших комах, наприклад бджіл.

Вчені також заявляють, що однієї лише відмови від використання пестицидів, на жаль, не вистачить, щоб повернути скорочення популяції назад. Однак позитивний вплив на комах все ж буде здійснено. Автори дослідження також нагадали, що метелики насправді є ключовими видами-індикаторами: коли вони в біді, це вказує на те, що з навколишнє середовище не все гаразд.

Раніше Фокус писав про те, що 10 000 років тому мамонти вимерли через сильну алергію: щось закупорило їхні хоботи.