Одни из самых красивых созданий на Земле массово вымирают: с чем это связано

Исследователи обнаружили "чрезвычайную ситуацию с бабочками" — количество крылатых насекомых достигло 14-летнего минимума.

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Земля является домом для невероятного количества живых существ — некоторые из них процветают, другие давно вымерли, а третьи находятся в уязвимом положении. На грани вымирания оказались одни из самых красивых созданий на планете — бабочки, пишет Daily Mail.

Исследователи заметили, что в Великобритании наблюдается "чрезвычайная ситуация с бабочками": количество крылатых насекомых достигло 14-летнего минимума. Эксперты полагают, что исчезновение бабочек связано с изменением климата планеты.

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Подсчет бабочек в Великобритании был организован благотворительной организацией по защите дикой природы Butterfly Conservation. Исследователи предложили местным жителям в течение трех недель потратить около 15 минут на то, чтобы записать бабочек, которых они заметят в своем саду, парке или сельской местности. Результаты этого года оказались худшими за 14-летний период.

Участники подсчета в среднем заметили всего около 7 бабочек, что почти вдвое меньше, чем в среднем в прошлом году — 12 бабочек. Более того, этот показатель является самым низким за всю историю. Не менее тревожным выглядит и то, что в 9 000 подсчетов участники попросту не заметили ни одной бабочки — это самый высокий показатель за всю историю программы.

Таким образом организация заявила, что нынешнее лето стало худшим летом за всю историю подсчета для бабочек, в том числе обыкновенных и падубовых голубых, зелено-прожилковых и маленьких белых, маленьких черепаховых, расписных леди и шотландского аргуса. Результаты также указывают на то, что 81% видов крылатых насекомых показали снижение численности в этом году в сравнении с показателями прошлого года.

Исследователи считают, что популяции бабочек пострадали от влажной весны и прохладного лета. Впрочем, они признают, что естественные колебания численности насекомых, на которых влияет погода, также накладываются на долгосрочное снижение.

По словам руководителя научного отдела Butterfly Conservation, доктора Ричарда Фокса, причиной снижения численности бабочек является утрата среды обитания в 1970-х и 1980-х годах. В то время большая часть ареала крылатых насекомых была вспахана или застроена, а дальнейшая деградация ландшафта, в том числе и загрязнение пестицидами, лишь усугубило ситуацию. Более того, ученые считают, что по мере усугубления климатического кризиса количество бабочек, вероятно, будет лишь сокращаться.

В результате ученые призывают правительство объявить "чрезвычайную ситуацию в природе" в Великобритании и запретить неоникотиноидные пестициды без исключений. Отметим, что более ранние исследования также показали, что пестициды негативно влияют и на других насекомых, например пчел.

Ученые также заявляют, что одного лишь отказа от использования пестицидов, увы, не хватит, чтобы обратить сокращение популяции вспять. Однако положительное влияние на насекомых все же будет оказано. Авторы исследования также напомнили, что бабочки, на самом деле, являются ключевыми видами-индикаторами: когда они в беде, это указывает на то, что окружающая среда в целом не в порядке.

Ранее Фокус писал о том, что 10 000 лет назад мамонты вымерли из-за сильной аллергии: что-то закупорило их хоботы.