В Украине можно увидеть яркую, но токсичную бабочку: где именно они водятся

В Украине можно встретить бабочку, которая называется пестрая ненастоящая. Этот вид распространен в сухих степных районах Европы и Азии с теплым климатом, а также его заметили в Чернобыле.

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Эта бабочка сразу бросается в глаза благодаря контрастному узору на крыльях: насыщенный черный фон с синеватым отблеском, украшенный белыми пятнами округлой и овальной формы. Такой внешний вид не только привлекательный, но и выполняет важную защитную функцию: предупредительная окраска (апозематизм) сигнализирует потенциальным хищникам о неприятном вкусе и возможной токсичности, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В заповеднике отметили, что размах крыльев строкатки составляет всего 2-2,3 см. Бабочка ведет дневной образ жизни, а ночью не активна. Взрослые особи питаются нектаром, используя длинный хоботок.

Вид распространен в сухих степных районах Европы и Азии с теплым климатом Фото: Instagram sintia_may

Гусеницы, которые появляются в начале августа, имеют более широкий рацион. Они поедают различные виды степных трав. Их тело густо покрыто волосками, которые защищают от хищников. Однако при контакте эти волоски могут вызвать легкие аллергические реакции у человека — зуд или раздражение кожи.

Вид распространен в сухих степных районах Европы и Азии с теплым климатом. Наблюдать строкатку можно в начале и середине лета. За год развивается только одно поколение.

Напомним, исследователи заметили, что в Великобритании наблюдается "чрезвычайная ситуация с бабочками": количество крылатых насекомых достигло 14-летнего минимума. Эксперты считают, что исчезновение бабочек связано с изменением климата планеты.

Фокус также писал, что новое исследование показывает, что как минимум один вид бабочек способен перелететь океан — ученые подозревают, что их путешествие может длиться даже дольше.