У Сеулі заявили, що США вдарять ядеркою по КНДР, якщо ті почнуть першими

У світі почали дедалі частіше говорити про удари ядерною зброєю і тепер Південна Корея повідомляє, що якщо Кім Чен Ин завдасть по них удару, то США відповість.

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Лі Чон Сок, кандидат на посаду директора розвідувального агентства, заявив, що, на його думку, Сполучені Штати завдадуть ядерного удару по Північній Кореї, якщо Пхеньян вдарить по Південній Кореї, пише Reuters.

Лі висунутий на пост голови Національної розвідувальної служби Південної Кореї за нового ліберального президента Лі Чже Мене, який вступив на посаду 4 червня.

Лі Чон Сок зробив цю заяву під час слухань із висунення кандидатури у відповідь на запитання, чи вважає він, що Вашингтон завдасть удару по Пхеньяну і піддасть американців ризику.

"Так, я так вважаю", — сказав Лі, заявивши, що гіпотетичний сценарій, за якого Південна Корея зазнає ядерної атаки з боку Північної Кореї, безпосередньо пов'язаний з альянсом у сфері безпеки між двома країнами.

Північна Корея протягом багатьох років реалізовує ядерну програму і, як вважають, накопичила запаси матеріалів, що розщеплюються, для створення атомної зброї.

Кім Чен Ин на ракетному заводі Фото: KCNA

Нагадаємо, у США досі не вирішили, чи завдавати удари бункерними бомбами по ядерних об'єктах Ірану, на кшталт підземного заводу Фордо, після того, як Ізраїль почав атакувати правлячу верхівку цієї країни і бомбити стратегічні об'єкти.

В Ізраїлі вже заявили, що якщо президент США Дональд Трамп не ухвалить рішення, то атакувати укріплений підземний об'єкт Фордо відправлять наземні сили.

Трамп заявляє, що має добрі стосунки з Кімом Фото: Скриншот

А ще нещодавно президент США Дональд Трамп розповідав, що має "хороші стосунки" з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. І в Білому домі обговорюють виведення американських військ із Південної Кореї, що викликає занепокоєння в Сеулі. Американські генерали застерігають від скорочення чисельності солдатів і кажуть, що це поставить під загрозу їхню здатність здобути перемогу над Північною Кореєю, Китаєм і Росією, у конфліктах, які можуть виникнути в Північно-Східній Азії.