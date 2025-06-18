Найміцніший горішок Ірану: що відомо про підземний ядерний об'єкт Фордо (фото)

Іранський завод зі збагачення ядерного палива Фордо являє собою фортецю, побудовану глибоко в горах — на глибині до 100 метрів під землею. І в Ізраїлю немає бомб, щоб його зруйнувати.

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Фордо — це справжня фортеця, з п'ятьма тунелями в горах, великою опорною конструкцією і широким периметром безпеки. Загадковий іранський ядерний завод надійно укріплений і захований. І про нього разюче мало відомо з 2009 року, пише CNN.

Секретний, ретельно охоронюваний комплекс, побудований недалеко від священного міста Кум, породжує домисли про його істинну природу і розміри відтоді, як про нього вперше повідомили громадськості в 2009 році. І він знаходиться поза досяжністю відомих боєприпасів Ізраїлю. Тільки 15-тонна американська бомба-"бункер-бустер" GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, як вважають, здатна його зруйнувати.

"Розміри і конфігурація цього об'єкта несумісні з мирною програмою", — заявив тодішній президент США Барак Обама 2009 року, коли він разом із тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном розкрив світу існування Фордо.

Що відомо про Фордо в Ірані

Будівництво Фордо почалося ще на початку 2000-х, що видно на супутникових знімках. Він захований у горах приблизно за 160 км на південь від Тегерана і є одним із трьох основних об'єктів зі збагачення урану в Ірані.

Об'єкт Фордо надійно захований на глибині до 100 метрів Фото: MAXAR

У 2009 році велика зовнішня опорна конструкція вже була повністю побудована, і тривали земляні роботи для того, що експерти вважають вентиляційною шахтою, яка має вирішальне значення для циркуляції повітря в об'єкті. Ця шахта була пізніше прихована і замаскована, що також показують пізніші зображення.

У листі від жовтня 2009 року Тегеран пояснив МАГАТЕ, що рішення про будівництво об'єкта під землею було ухвалене у зв'язку з "погрозами військових нападів на Іран", додавши, що Фордо слугуватиме резервним варіантом для прилеглого заводу в Натанзі, який, як стверджували, "належав до числа цілей, яким загрожували військові напади".

Додаткові відомості про об'єкт були оприлюднені прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 2018 року після того, як розвідувальні служби його країни вилучили понад 55 000 документів із того, що Ізраїль назвав "атомним архівом" Ірану.

Приблизний план підземного об'єкта Фордо Фото: скриншот

Серед документів були докладні креслення Фордо та інформація про його цілі: виробляти збройовий уран у межах іранської програми ядерної зброї, принаймні для одного або двох ядерних зарядів на рік.

Тодішній заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав викриття і коментарі Нетаньягу "сміховинними". Тодішній держсекретар США Майк Помпео заявив, що США знали про ці матеріали "вже деякий час" і вважали документи справжніми.

Що може знищити підземний об'єкт Фордо

США — єдина країна, що має бомбу, необхідну для завдання удару по іранському ядерному об'єкту Фордо, заявив посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер 16 червня.

Тільки у США є "бункерна бомба" Фото: US Air Force

"Щоб Фордо був знищений бомбою з неба, єдина країна у світі, у якої є така бомба, — це Сполучені Штати. І це рішення мають ухвалити Сполучені Штати, незалежно від того, вирішать вони насправді дотримуватися цього курсу чи ні", — сказав Лейтер. Але, додав він, це не єдиний варіант: "Є й інші способи впоратися з Фордо".

Іран витратив роки на зміцнення об'єкта, що дало змогу уникнути більшості великих атак з боку Ізраїлю, спрямованих на ядерну програму Тегерана.

Щоб дістатися до цих центрифуг, Ізраїлю знадобляться так звані американські "бункерні бомби" — бомби, спеціально розроблені для проникнення глибоко під землю і знищення цілі.

До нього не зможуть дістатися навіть американські масовані проникаючі бомби GBU-57, які досягають глибини всього приблизно 60 метрів. А GBU-57 можуть доставити тільки бомбардувальники-невидимки ВПС США B-2, чого в Ізраїлю немає — навіть якщо США нададуть йому бомби.

Знищити Фордо може тільки "бункерна" бомба і не одна Фото: US Army

"Навіть GBU-57/B, імовірно, знадобилося б кілька влучень в одну й ту саму точку прицілювання, щоб мати хороші шанси на проникнення в об'єкт", — ідеться у звіті, отриманому журналістами.

"Якщо ви не знищите Фордо, ви не позбавите їх можливості виробляти матеріали збройової якості", — говорив Бретт МакГерк, який був координатором з Близького Сходу за кількох американських президентів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про топ 6 ядерних об'єктів Ірану, які можуть стати метою Ізраїлю і США.

Також ми припускали, що трапиться, якщо США вирішить приєднається до атак по Ірану і чим у відповідь погрожував офіційний Тегеран.