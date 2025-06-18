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Мир Противостояние США - Иран. Необъявленная война Война Израиля с Ираном: хроника конфликта и прогнозы

Самый крепкий орешек Ирана: что известно о подземном ядерном объекте Фордо (фото)

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Фото: MAXAR | Фордо находится глубоко под землей

Иранский завод по обогащению ядерного топлива Фордо представляет собой крепость, построенную глубоко в горах — на глубине до 100 метров под землей. И у Израиля нет бомб, чтобы его разрушить.

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Фордо — это настоящая крепость, с пятью туннелями в горах, крупной опорной конструкцией и широким периметром безопасности. Загадочный иранский ядерный завод надежно укреплен и спрятан. И о нем поразительно мало известно с 2009 года, пишет CNN.

Секретный, тщательно охраняемый комплекс, построенный недалеко от священного города Кум, порождает домыслы о его истинной природе и размерах с тех пор, как о нем впервые сообщили общественности в 2009 году. И он находится вне досягаемости известных боеприпасов Израиля. Только 15-тонная американская бомба-"бункер-бустер" GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, как полагают, способна его разрушить.

"Размеры и конфигурация этого объекта несовместимы с мирной программой", — заявил тогдашний президент США Барак Обама в 2009 году, когда он вместе с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном раскрыл миру существование Фордо.

Что известно о Фордо в Иране

Строительство Фордо началось еще в начале 2000-х, что видно на спутниковых снимках. Он спрятан в горах примерно в 160 км к югу от Тегерана и является одним из трех основных объектов по обогащению урана в Иране.

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Объект Фордо надежно спрятан на глубине до 100 метров
Фото: MAXAR

В 2009 году большая внешняя опорная конструкция уже была полностью построена, и продолжались земляные работы для того, что эксперты считают вентиляционной шахтой, которая имеет решающее значение для циркуляции воздуха в объекте. Эта шахта была позже скрыта и замаскирована, что также показывают более поздние изображения.

В письме от октября 2009 года Тегеран объяснил МАГАТЭ, что решение о строительстве объекта под землей было принято в связи с "угрозами военных нападений на Иран", добавив, что Фордо будет служить резервным вариантом для близлежащего завода в Натанзе, который, как утверждалось, "входил в число целей, которым угрожали военные нападения".

Дополнительные сведения об объекте были обнародованы премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 2018 году после того, как разведывательные службы его страны изъяли более 55 000 документов из того, что Израиль назвал "атомным архивом" Ирана.

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Приблизительный план подземного объекта Фордо
Фото: скриншот

Среди документов были подробные чертежи Фордо и информация о его целях: производить оружейный уран в рамках иранской программы ядерного оружия, по крайней мере для одного или двух ядерных зарядов в год.

Тогдашний заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал разоблачения и комментарии Нетаньяху "смехотворными". Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США знали об этих материалах "уже некоторое время" и считали документы подлинными.

Что может уничтожить подземный объект Фордо

США — единственная страна, обладающая бомбой, необходимой для нанесения удара по иранскому ядерному объекту Фордо, заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер 16 июня.

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Только у США есть "бункерная бомба"
Фото: US Air Force

"Чтобы Фордо был уничтожен бомбой с неба, единственная страна в мире, у которой есть такая бомба, — это Соединенные Штаты. И это решение должны принять Соединенные Штаты, независимо от того, решат ли они на самом деле следовать этому курсу или нет", — сказал Лейтер. Но, добавил он, это не единственный вариант: "Есть и другие способы справиться с Фордо".

Иран потратил годы на укрепление объекта, что позволило избежать большинства крупных атак со стороны Израиля, направленных на ядерную программу Тегерана .

Чтобы добраться до этих центрифуг, Израилю понадобятся так называемые американские "бункерные бомбы" — бомбы, специально разработанные для проникновения глубоко под землю и уничтожения цели.

До него не смогут добраться даже американские массированные проникающие бомбы GBU-57, которые достигают глубины всего около 60 метров. А GBU-57 могут доставить только бомбардировщики-невидимки ВВС США B-2, чего у Израиля нет — даже если США предоставят ему бомбы.

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Уничтожить Фордо может только "бункерная" бомба и не одна
Фото: US Army

"Даже GBU-57/B, вероятно, потребовалось бы несколько попаданий в одну и ту же точку прицеливания, чтобы иметь хорошие шансы на проникновение в объект", — говорится в отчете, полученном журналистами.

"Если вы не уничтожите Фордо, вы не лишите их возможности производить материалы оружейного качества", — говорил Бретт МакГерк, который был координатором по Ближнему Востоку при нескольких американских президентах .

Напомним, ранее Фокус писал о топ-6 ядерных объектов Ирана, которые могут стать целью Израиля и США.

Также мы предполагали, что случится, если США решит присоединится к атакам по Ирану и чем в ответ угрожал официальный Тегеран.