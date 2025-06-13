Куди Ізраїль вдарить наступним: топ-6 ядерних об'єктів Ірану

Ізраїль почав завдавати авіаударів по Ірану в ніч на 13 червня. Атакували насамперед високопоставлених генералів і вчених-атомників, а також об'єкти іранської ядерної програми. Тепер у світі гадають, яка мета стане наступною.

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Масштаби руйнувань в Ірані поки що незрозумілі. Ба більше, Ізраїль продовжує свої атаки. Але вже зараз можна припустити, які ядерні об'єкти є потенційною метою, пише NZZ.

Супутникові знімки датуються періодом із січня до квітня 2025 року і показують об'єкти до ізраїльських атак. Деякі з них уже були атаковані Ізраїлем.

Натанз

Ядерний об'єкт у Натанзі є центральним елементом ядерної програми Ірану. Розміщений він глибоко під землею. Саме там розташовані центрифуги, що використовуються для збагачення урану. Природний уран містить лише 0,7 відсотка ізотопу урану-235, що ділиться. Для роботи ядерного реактора вміст урану-235 має бути збагачений до 3-5 відсотків. Однак насправді Іран володіє більш ніж 400 кілограмами урану, збагаченого до 60 відсотків. Цей високозбагачений уран практично не має цивільного застосування.

Підземний об'єкт у Натанзі Фото: MAXAR

Відеоролики, розміщені в соціальних мережах, показують чорний дим, що піднімається над об'єктом. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Натанз був метою ізраїльської атаки.

Арак

Неподалік від міста Арак розташований важководний реактор, позначений як IR-40. На відміну від легководного реактора, він охолоджується і сповільнюється важкою водою (D2O). Перевага в тому, що важководні реактори можуть працювати на природному урані. Однак для цього потрібне виробництво великої кількості важкої води, що також відбувається в Араку.

Ядерний об'єкт в Араку Фото: The Times of Israel

За даними іранських джерел, атаці піддався об'єкт важководного реактора. Це поки що не підтверджено незалежними джерелами.

Парчин

На території військової бази Парчин, за 30 кілометрів на південний схід від Тегерана, імовірно, розташований секретний об'єкт із розроблення ядерної зброї. У жовтні 2024 року Ізраїль уже атакував будівлю на військовому об'єкті за допомогою безпілотників.

Ядерний об'єкт у Парчині Фото: Al Arabiya

За даними іранських джерел, військовий комплекс зазнав нападу. Це поки що не підтверджено незалежними джерелами.

Фордо

Ядерний об'єкт Фордо, як і в Натанзі, використовується для збагачення урану і розташований під землею. Об'єкт почав роботу у 2011 році. З 2021 року він виробляє уран, збагачений до 20 відсотків, нібито для медичних цілей. Однак у 2023 році МАГАТЕ підтвердило, що виявило у Фордо частинки урану, збагачені до 83,7 відсотка.

Підземний ядерний об'єкт у Фордо Фото: MAXAR

За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, об'єкт поки що не був атакований.

Ісфахан

Наукове серце ядерної програми Ірану б'ється в Ісфахані. Тут розташований дослідницький центр із кількома невеликими дослідницькими реакторами. В Ісфахані виробляють газоподібний гексафторид урану, який потім збагачують у Натанзі та Фордо. Тут також розташований завод з виробництва паливних стрижнів.

Дослідницький центр в Ісфахані Фото: Al Arabiya

За словами керівника МАГАТЕ Гроссі, об'єкт поки не був атакований.

Бушир

У Буширі розташована єдина атомна електростанція Ірану. Це легководний реактор, спочатку передбачалося, що його побудують західнонімецькі компанії. Однак будівництво було зупинено Іранською революцією 1979 року. Станція була завершена тільки за підтримки Росії. АЕС виробляє електроенергію з 2011 року. Спочатку були побоювання, що Іран може витягти збройовий плутоній із відпрацьованих паливних стрижнів. Однак експерти вважають ризик поширення низьким.

Атомна електростанція в Буширі Фото: Al Arabiya

За словами керівника МАГАТЕ Гроссі, об'єкт поки не був атакований.

Фокус писав про ізраїльську операцію "Народ як лев" і розповідав, що внаслідок атак ізраїльських сил ліквідували щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем КСІР Хосейном Саламі та командувачем Аерокосмічними силами Аміром Алі Хаджізаде.

Нагадаємо, раніше Іран повідомив, що в разі ескалації конфлікту, завдасть удару по військових базах США по всьому Близькому Сходу, а це Йорданія, Катар, ОАЕ і навіть острів Дієго-Гарсія в Індійському океані.