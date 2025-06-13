Операція "Народ як лев": Ізраїль ліквідував щонайменше 20 високопоставлених чиновників Ірану

Ізраїльська операція "Народ як лев" була націлена не тільки на військові об'єкти Ірану, а й на високопоставлених військових чиновників. Унаслідок атаки ізраїльських сил було ліквідовано щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем КСІР Хосейном Саламі та командувачем Аерокосмічними силами Аміром Алі Хаджізаде.

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Удари по території Ірану свідчать про масштаби ізраїльської атаки в рамках операції "Народ як лев". За інформацією агентства Reuters, ЦАХАЛ ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів.

Серед них:

Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

Колишній командувач КВІР, генерал-майор Мохаммад Багері.

Командувач Аерокосмічними силами Ірану Амір Алі Хаджизаде.

Керівник Генштабу КВІР генерал-майор Голомалі Рашид.

Колишній глава Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі-Давані.

Глава Ісламського університету Азад у Тегерані Мохаммад Мехді Техранчі.

Унаслідок ізраїльських атак загинули ще четверо вчених: Абдулхамід Манучехр, Ахмад Реза Золфагарі, Амірхоссейн Фегі та Моталібізаде.

Призначення нових чиновників

Лідер Ісламської революції аятолла Алі Хаменеї вже призначив нових вищих військових чиновників. Згідно з повідомленням іранського державного агентства IRNA, генерал-майор Сейєд Абдулрахім Мусаві очолив Комітет начальників штабів Збройних сил, генерал-майора Мохаммада Пакпура призначено головнокомандувачем КСІР, а генерал-майор Алі Шадемані став командувачем штабу "Хатам аль-Анбія", що відповідає за координацію операцій ППО.

Заява президента Пезешкіяна

Водночас Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна випустила офіційну заяву про те, що Ісламська Республіка помститься за втрати. У документі підкреслено, що "з таким диким режимом, як Ізраїль, можна говорити тільки мовою сили".

"Щойно сталася атака, президент і команда уряду взяли на себе управління ситуацією на місці, і з цього приводу було проведено екстрене засідання урядової ради. Найближчим часом я звернуся до народу. З Божою допомогою сіоністський режим сьогодні пошкодує про свій вчинок", — написав він на своїй сторінці в X.

Нагадаємо, вночі 13 червня Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серії масованих ударів по території Ірану. Цілями операції стали десятки військових об'єктів, зокрема об'єкти ядерної інфраструктури. За офіційними даними, внаслідок ударів було знищено щонайменше шістьох провідних фізиків-ядерників Ірану, а також командувача Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Хоссейна Саламі.

В операції "Народ як лев" було задіяно близько 200 винищувачів, а всі удари завдавали з дистанцій понад 1000 кілометрів.