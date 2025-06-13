Операция "Народ как лев": Израиль ликвидировал не менее 20 высокопоставленных чиновников Ирана

Израильская операция “Народ как лев” была нацелена не только на военные объекты Ирана, но и на высокопоставленных военных чиновников. В результате атаке израильских сил были ликвидированы по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и командующего Аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде.

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Удары по территории Ирана свидетельствуют о масштабах израильской атаки в рамках операции "Народ как лев". По информации агентства Reuters, ЦАХАЛ ликвидировал не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.

В их числе:

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

Бывший командующий КСИР, генерал-майор Мохаммад Багери.

Командующий Аэрокосмическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде.

Руководитель Генштаба КСИР генерал-майор Голомали Рашид.

Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани.

Глава Исламского университета Азад в Тегеране Мохаммад Мехди Техранчи.

В результате израильских атак погибли еще четверо ученых: Абдулхамид Манучехр, Ахмад Реза Золфагари, Амирхоссейн Феги и Моталибизаде.

Назначение новых чиновников

Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи уже назначил новых высших военных чиновников. Согласно сообщению иранского государственного агентства IRNA, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави возглавил Комитет начальников штабов Вооруженных сил, генерал-майор Мохаммад Пакпур назначен главнокомандующим КСИР, а генерал-майор Али Шадемани стал командующим штаба "Хатам аль-Анбия", отвечающего за координацию операций ПВО.

Заявление президента Пезешкияна

Вместе с тем Администрация президента Ирана Масуда Пезешкияна выпустила официальное заявление о том, что Исламская Республика отомстит за потери. В документе подчеркнуто, что "с таким диким режимом, как Израиль, можно говорить только языком силы".

"Как только произошла атака, президент и команда правительства взяли на себя управление ситуацией на месте, и по этому поводу было проведено экстренное заседание правительственного совета. В ближайшее время я обращусь к народу. С Божьей помощью сионистский режим сегодня пожалеет о своем поступке", — написал он на своей странице в X.

Напомним, ночью 13 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию массированных ударов по территории Ирана. Целями операции стали десятки военных объектов, в том числе объекты ядерной инфраструктуры. По официальным данным, в результате ударов были уничтожены как минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков Ирана, а также командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.

В операции "Народ как лев" было задействовано порядка 200 истребителей, а все удары наносились с дистанций свыше 1000 километров.