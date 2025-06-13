Операция "Народ как лев": Израиль ликвидировал не менее 20 высокопоставленных чиновников Ирана
Израильская операция “Народ как лев” была нацелена не только на военные объекты Ирана, но и на высокопоставленных военных чиновников. В результате атаке израильских сил были ликвидированы по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, включая командующего КСИР Хосейна Салами и командующего Аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде.
Удары по территории Ирана свидетельствуют о масштабах израильской атаки в рамках операции "Народ как лев". По информации агентства Reuters, ЦАХАЛ ликвидировал не менее 20 высокопоставленных иранских командиров.
В их числе:
- Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
- Бывший командующий КСИР, генерал-майор Мохаммад Багери.
- Командующий Аэрокосмическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде.
- Руководитель Генштаба КСИР генерал-майор Голомали Рашид.
- Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани.
- Глава Исламского университета Азад в Тегеране Мохаммад Мехди Техранчи.
- В результате израильских атак погибли еще четверо ученых: Абдулхамид Манучехр, Ахмад Реза Золфагари, Амирхоссейн Феги и Моталибизаде.
Назначение новых чиновников
Лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи уже назначил новых высших военных чиновников. Согласно сообщению иранского государственного агентства IRNA, генерал-майор Сейед Абдулрахим Мусави возглавил Комитет начальников штабов Вооруженных сил, генерал-майор Мохаммад Пакпур назначен главнокомандующим КСИР, а генерал-майор Али Шадемани стал командующим штаба "Хатам аль-Анбия", отвечающего за координацию операций ПВО.
Заявление президента Пезешкияна
Вместе с тем Администрация президента Ирана Масуда Пезешкияна выпустила официальное заявление о том, что Исламская Республика отомстит за потери. В документе подчеркнуто, что "с таким диким режимом, как Израиль, можно говорить только языком силы".
"Как только произошла атака, президент и команда правительства взяли на себя управление ситуацией на месте, и по этому поводу было проведено экстренное заседание правительственного совета. В ближайшее время я обращусь к народу. С Божьей помощью сионистский режим сегодня пожалеет о своем поступке", — написал он на своей странице в X.
Напомним, ночью 13 июня Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию массированных ударов по территории Ирана. Целями операции стали десятки военных объектов, в том числе объекты ядерной инфраструктуры. По официальным данным, в результате ударов были уничтожены как минимум шесть ведущих физиков-ядерщиков Ирана, а также командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами.
В операции "Народ как лев" было задействовано порядка 200 истребителей, а все удары наносились с дистанций свыше 1000 километров.