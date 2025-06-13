Важнее ядерных объектов: ЦАХАЛ перед главной атакой вывел из строя ПВО Ирана (видео)

В ходе операции "Народ как лев" (Rising Lion) израильским силам удалось вывести из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны Ирана. Это позволило Израилю перейти к систематическому уничтожению не только ядерной инфраструктуры, но и критических военных и промышленных объектов на иранской территории.

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"ВВС Израиля в ходе операции "Нация львов" действительно нанесли чувствительный удар по системе противовоздушной обороны Ирана в западной части страны", — говорится в официальной публикации ЦАХАЛ.

В опубликованных кадрах зафиксировано уничтожение ЗРК Raad — иранской системы средней дальности, основанной на российском "Бук-М2" и производимой в Иране при поддержке РФ. Подобные эпизоды указывают на полное обесточивание эшелонированной системы ПВО Ирана, что, по сути, лишает Тегеран возможности обороны от дальнейших израильских ударов.

Комментируя видеоматериал аналитики Defense Express отметили, что ликвидация ПВО позволяет Израилю применять более массово высокоточные авиационные бомбы, в частности, планирующие SDB и корректируемые JDAM, которые требуют непосредственного подлета к цели. Это значительно сокращает затраты на применение дорогостоящих дальнобойных ракет и увеличивает интенсивность ударов.

Таким образом, уничтожение иранских систем ПВО является чуть ли не более важным моментом операции, чем удары по ядерным объектам Ирана.

"Разрушение иранской системы ПВО — это возможность методичного уничтожения иранского военно-промышленного комплекса, а не разовых акций", — подчеркнули эксперты.

По данным ЦАХАЛ, в текущей фазе операции задействовано порядка 200 истребителей. С учетом общего количества боевых машин в составе израильских ВВС — около 310 самолетов (из них около 260 многоцелевых) — речь идет о максимально масштабной воздушной кампании, а все удары наносились с дистанций свыше 1000 километров с активным привлечением самолетов-заправщиков.

Напомним, 13 июня Израиль начал операцию "Народ как лев" против ядерной инфраструктуры и военного командования Ирана. Под ударами оказались объекты в Натанзе, Фордо, Тегеране, Исфахане и других городах