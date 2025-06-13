Важливіше за ядерні об'єкти: ЦАХАЛ перед головною атакою вивів з ладу ППО Ірану (відео)

Під час операції "Народ як лев" (Rising Lion) ізраїльським силам вдалося вивести з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Ірану. Це дало змогу Ізраїлю перейти до систематичного знищення не тільки ядерної інфраструктури, а й критичних військових і промислових об'єктів на іранській території.

Related video

"ВПС Ізраїлю під час операції "Нація левів" дійсно завдали чутливого удару по системі протиповітряної оборони Ірану в західній частині країни", — йдеться в офіційній публікації ЦАХАЛ.

В опублікованих кадрах зафіксовано знищення ЗРК Raad — іранської системи середньої дальності, що базується на російському "Бук-М2" і виробляється в Ірані за підтримки РФ. Подібні епізоди вказують на повне знеструмлення ешелонованої системи ППО Ірану, що, по суті, позбавляє Тегеран можливості оборони від подальших ізраїльських ударів.

Коментуючи відеоматеріал, аналітики Defense Express зазначили, що ліквідація ППО дає змогу Ізраїлю застосовувати більш масово високоточні авіаційні бомби, зокрема, планерні SDB і коректовані JDAM, які вимагають безпосереднього підльоту до цілі. Це значно скорочує витрати на застосування дорогих далекобійних ракет і збільшує інтенсивність ударів.

Таким чином, знищення іранських систем ППО є чи не більш важливим моментом операції, ніж удари по ядерних об'єктах Ірану.

"Руйнування іранської системи ППО - це можливість методичного знищення іранського військово-промислового комплексу, а не разових акцій", — підкреслили експерти.

За даними ЦАХАЛ, у поточній фазі операції залучено близько 200 винищувачів. З урахуванням загальної кількості бойових машин у складі ізраїльських ВПС — близько 310 літаків (з них близько 260 багатоцільових) — йдеться про максимально масштабну повітряну кампанію, а всі удари завдавали з дистанцій понад 1000 кілометрів з активним залученням літаків-заправників.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Народ як лев" проти ядерної інфраструктури та військового командування Ірану. Під ударами опинилися об'єкти в Натанзі, Фордо, Тегерані, Ісфахані та інших містах