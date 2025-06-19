Якщо США не допоможуть: Ізраїль відправить спецназ у ризиковану операцію з атаки ядерного об'єкту Фордо, — Axios

Якщо президент США Дональд Трамп вступить у війну Ізраїля проти Ірану, то головною ціллю таких дій, скоріше за все, стане великий ядерний об'єкт Фордо, розташований на глибині близько 100 кілометрів під землею. Ізраїль не має бомб, аби зруйнувати його, але може відправити туди людей для ризикованої операції — спецназ.

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Справжню підземну ядерну фортецю Ірану Ізраїль розглядає як один із ключових чинників боротьби з ядерною програмою держави: якщо він "переживе" війну, то, переконані високопосадовці, "живою" також залишиться ядерна програма Ірану, повідомило видання Axios 19 червня.

Наразі вибір залишається за Трампом: у США є необхідне озброєння для завдання авіаударів в межах досягнення Ірану. Зокрема йдеться про протибункерні авіаційні бомби та стратегічні бомбардувальники B-2.

Американський чиновник повідомив, що Трамп спеціально дізнавався у своїх військових радників про те, чи знищать наявні у США можливості ядерний об'єкт Фордо. Радники відповіли на ці запитання ствердно.

"Знищувач бункерів спрацює. Це не питання можливостей. У нас є можливості. Але є цілий план (на випадок можливої ​​атаки). Це не просто скинути знищувач бункерів і оголосити перемогу", — зазначив інший американський посадовець.

При цьому він додав, що для США кінцева мета проста: Іран не повинен мати жодної ядерної зброї.

Ізраїльські посадовці натомість вважають, що Трамп ухвалить рішення на користь ударів по Ірану. Однак при цьому вони розглядають самостійні дії щодо атаки по ядерному об'єкту Фордо. Йдеться про застосування людського ресурсу — ризикований рейд ізраїльських командос.

"Ізраїльський спецназ провів таку операцію минулого вересня, хоча й у менших масштабах, коли знищив підземний ракетний завод у Сирії, встановивши та підірвавши вибухівку", — йдеться у матеріалі Axios.

Про цю ідею, за словами американського посадовця, ізраїльтяни повідомили адміністрацію Дональда Трампа, зазначивши, що якщо вони не можуть досягти результату за допомогою бомб, то зроблять це "за допомогою людей".

Чи вступлять США у війну Ізраїлю з Іраном: що відомо

ЗМІ поширюють інформацію про те, що Дональд Трамп схиляється до рішення щодо згоди на участь у конфлікті. Видання Bloomberg зокрема 19 червня оприлюднило ексклюзивні дані про те, що високопосадовці США готуються до ударів по Ірану вже "найближчими днями".

"За словами людей, знайомих з цим питанням, високопосадовці США готуються до можливості удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном", — йдеться у матеріалі.

Однак сам Дональд Трамп наразі прямо не заявляв про готовність взяти участь у бомбардуваннях.

Нагадаємо, 18 червня у CNN розповіли, що відомо про підземний ядерний об'єкт Ірану Фордо.

Також 19 червня у The Guardian з'ясували, що повалення іранського режиму стане великим ударом для Кремля.