Если США не помогут: Израиль отправит спецназ в рискованную операцию по атаке ядерного объекта Фордо, — Axios

Если президент США Дональд Трамп вступит в войну Израиля против Ирана, то главной целью таких действий, скорее всего, станет большой ядерный объект Фордо, расположенный на глубине около 100 километров под землей. Израиль не имеет бомб, чтобы разрушить его, но может отправить туда людей для рискованной операции — спецназ.

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Настоящую подземную ядерную крепость Ирана Израиль рассматривает как один из ключевых факторов борьбы с ядерной программой государства: если он "переживет" войну, то, убеждены высокопоставленные чиновники, "живой" также останется ядерная программа Ирана, сообщило издание Axios 19 июня.

Сейчас выбор остается за Трампом: у США есть необходимое вооружение для нанесения авиаударов в рамках достижения Ирана. В частности речь идет о противобункерных авиационных бомбах и стратегических бомбардировщиках B-2.

Американский чиновник сообщил, что Трамп специально узнавал у своих военных советников о том, уничтожат ли имеющиеся у США возможности ядерный объект Фордо. Советники ответили на эти вопросы утвердительно.

"Уничтожитель бункеров сработает. Это не вопрос возможностей. У нас есть возможности. Но есть целый план (на случай возможной атаки). Это не просто сбросить уничтожитель бункеров и объявить победу", — отметил другой американский чиновник.

При этом он добавил, что для США конечная цель проста: Иран не должен иметь никакого ядерного оружия.

Израильские чиновники считают, что Трамп примет решение в пользу ударов по Ирану. Однако при этом они рассматривают самостоятельные действия по атаке по ядерному объекту Фордо. Речь идет о применении человеческого ресурса — рискованный рейд израильских коммандос.

"Израильский спецназ провел такую операцию в прошлом сентябре, хотя и в меньших масштабах, когда уничтожил подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав взрывчатку", — говорится в материале Axios.

Об этой идее, по словам американского чиновника, израильтяне сообщили администрации Дональда Трампа, отметив, что если они не могут достичь результата с помощью бомб, то сделают это "с помощью людей".

Вступят ли США в войну Израиля с Ираном: что известно

СМИ распространяют информацию о том, что Дональд Трамп склоняется к решению о согласии на участие в конфликте. Издание Bloomberg в частности 19 июня обнародовало эксклюзивные данные о том, что высокопоставленные чиновники США готовятся к ударам по Ирану уже "в ближайшие дни".

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном", — говорится в материале.

Однако сам Дональд Трамп пока прямо не заявлял о готовности принять участие в бомбардировках.

Напомним, 18 июня в CNN рассказали, что известно о подземном ядерном объекте Ирана Фордо.

Также 19 июня в The Guardian выяснили, что свержение иранского режима станет большим ударом для Кремля.