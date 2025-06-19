"Хуже падения Дамаска": свержение иранского режима станет мощным ударом для Кремля, — The Guardian

Падение современного режима Ирана станет как стратегическим, так и репутационным ударом для России, и нанесет Кремлю больше вреда, чем уменьшение влияния Москвы на Сирию после свержения режима Башара Асада. В то же время Кремль не спешит оказывать военную помощь Ирану для защиты от атак, несмотря на неоднократные запросы.

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Президент России Владимир Путин не хочет конфликта с главой США Дональдом Трампом, из-за чего Кремль сейчас демонстрирует "осторожную позицию" и "холодный расчет": приоритетность войны с Украиной и одновременную попытку отговорить американскую сторону от прямого участия в конфликте Ирана и Израиля, сообщило издание The Guardian 18 июня.

"Москва явно не хочет конфликта с Трампом и также делает все возможное, чтобы побудить США вернуться к дипломатии. Но приоритетом России остается избежание любых шагов, которые могли бы подорвать ее потепление связей с новой администрацией США или побудить к изменению позиции Трампа по Украине", — цитирует медиа неназванный источник.

Независимый эксперт по вопросам российско-иранских отношений Никита Смагин отметил, что Россия "не будет защищать Иран военным путем", хотя Москва "все больше обеспокоена судьбой" страны.

Также Кремль может проиграть из-за продолжающейся поддержки США израильской военной кампании: она опустошает как экономическую, так и военную инфраструктуру Тегерана и создает угрозы для существования действующего режима власти.

"Если нынешний иранский режим падет, это будет как стратегическим, так и репутационным ударом для России. Это большая потеря, чем падение Дамаска", — сообщил источник, связанный с Министерством иностранных дел РФ.

Отношения Ирана и России

Отмечается, что в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину Иран стал стратегически важным партнером Кремля, когда начал тысячами поставлять Кремлю ударные беспилотники для ударов по украинским городам.

"Тегеран также позже направил инструкторов в Россию, чтобы помочь создать производство беспилотников по иранским разработкам глубоко в Уральских горах", — пишет The Guardian.

Однако, несмотря на углубление связей между Россией и Ираном, отношения между ними остаются довольно напряженными.

"Несмотря на неоднократные запросы иранской стороны относительно различных видов вооружения — систем ПВО и истребителей — Россия до сих пор ничего из этого не передала Ирану", — утверждает Никита Смагин.

Также Кремль уже "в существенной степени" отказался от военной помощи Ирану, поскольку уже получил опыт масштабного производства беспилотников.

Напомним, 18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи отказался от призывов Трампа к капитуляции.

Также 18 июня издание New York Times сообщило, что войска США переведены в состояние повышенной готовности на Ближнем Востоке.