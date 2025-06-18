"Битва начинается": лидер Ирана Хаменеи отверг призывы Трампа к капитуляции

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 18 июня отказался от "безоговорочной капитуляции", к которой его призвал президент США Дональд Трамп. Вместо этого он заявил, что Иран "твердо будет стоять" перед лицом, по его словам, "израильской агрессии".

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Свое заявление, которое передает The New York Times, аятолла сделал на шестой день после массированной атаки израильской авиации по иранским ядерным объектам и через несколько часов после того, как Израиль анонсировал новую волну ударов по Тегерану. Хаменеи ночью 18 июня выступил на телевидении с ответом на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

Американский лидер написал, что США известно, где скрывается верховный лидер Ирана, и он является легкой мишенью, однако его убийство пока не планируется. Журналисты отмечают, что Трамп употребляет местоимение "мы" в отношении действий против Ирана, и это может свидетельствовать о том, что Штаты рассматривают возможность присоединиться к бомбардировкам. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявлял, что, по его мнению, ликвидация Хаменеи положит конец терроризму со стороны Ирана на Ближнем Востоке.

"Умные люди, которые знают Иран, нацию и историю Ирана, никогда не будут разговаривать с этой нацией на языке угроз, потому что иранскую нацию нельзя сдать", — ответил аятолла Хаменеи.

Он добавил, что военное вмешательство США повлечет за собой "непоправимый вред". Также в своем аккаунте в соцсети Х Али Хаменеи заявил, что "битва начинается".

Хаменеи возглавляет Иран более 30 лет

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится у власти более трех десятилетий и является центром жесткой внешней политики Ирана, отмечают журналисты. Ни в своем заявлении на телевидении, ни в соцсетях он непосредственно не упоминал об угрозах своей жизни.

При власти Хаменеи Иран стал позиционировать себя как противовес американскому, израильскому и саудовскому влиянию на Ближнем Востоке. Он подавил инакомыслие в стране, укрепил личный контроль над политическим, военным и безопасностным аппаратом, чтобы принимать окончательные решения в стране единолично.

Напомним, 15 июня журналисты Iran International со ссылкой на собственные источники писали, что власти Ирана договариваются с Кремлем о побеге в РФ.

16 июня издание Iran International со ссылкой на два информированных источника в Иране писало, что Али Хаменеи скрывается от атак Израиля в подземном бункере в Лавизане к северу от столицы.