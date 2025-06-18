"Битва починається": лідер Ірану Хаменеї відкинув заклики Трампа до капітуляції

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 18 червня відмовився від "беззастережної капітуляції", до якої його закликав президент США Дональд Трамп. Натомість він заявив, що Іран "твердо стоятиме" перед обличчям, за його словами, "ізраїльської агресії".

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Свою заяву, яку передає The New York Times, аятола зробив на шостий день після масованої атаки ізраїльської авіації по іранських ядерних об'єктах та за кілька годин після того, як Ізраїль анонсував нову хвилю ударів по Тегерану. Хаменеї вночі 18 червня виступив на телебаченні з відповіддю на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

Американський лідер написав, що США відомо, де ховається верховний лідер Ірану, і він є легкою мішенню, проте його вбивство поки не планується. Журналісти зазначають, що Трамп вживає займенник "ми" щодо дій проти Ірану, і це може свідчити про те, що Штати розглядають можливість доєднатися до бомбардувань. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також заявляв, що, на його думку, ліквідація Хаменеї покладе кінець тероризму з боку Ірану на Близькому Сході.

"Розумні люди, які знають Іран, націю та історію Ірану, ніколи не розмовлятимуть з цією нацією мовою погроз, бо іранську націю не можна здати", — відповів аятола Хаменеї.

Він додав, що військове втручання США потягне за собою "непоправну шкоду". Також у своєму акаунті в соцмережі Х Алі Хаменеї заявив, що "битва починається".

Хаменеї очолює Іран понад 30 років

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї знаходиться при владі понад три десятиліття та є центром жорсткої зовнішньої політики Ірану, зазначають журналісти. Ані у своїй заяві на телебаченні, ані в соцмережах він безпосередньо не згадував про загрози своєму життю.

За влади Хаменеї Іран став позиціювати себе як противагу американському, ізраїльському та саудівському впливу на Близькому сході. Він придушив інакомислення в країні, зміцнив особистий контроль над політичним, військовим і безпековим апаратом, щоб ухвалювати остаточні рішення в країні одноосібно.

Нагадаємо, 15 червня журналісти Iran International з посиланням на власні джерела писали, що влада Ірану домовляється з Кремлем про втечу до РФ.

16 червня видання Iran International із посиланням на два поінформовані джерела в Ірані писало, що Алі Хаменеї ховається від атак Ізраїлю в підземному бункері у Лавізані на північ від столиці.