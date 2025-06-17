"Легка мішень": США знають, де ховається верховний лідер Ірану, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї є "легкою мішенню". Ізраїль прямо говорить, що ліквідація аятоли завершить багаторічний терор на Близькому Сході.

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Сполучені Штати точно знають, де ховається іранський верховний лідер і поки він перебуває в безпеці, написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Він є легкою мішенню, там він у безпеці. Ми не збираємося його усувати. Принаймні зараз", — наголосив він.

Американський президент зазначив, що не бажає потрапляння ракет у цивільних або американських солдатів.

"Наше терпіння закінчується", — підсумував він.

Високопоставлений ізраїльський чиновник у спілкуванні з газетою The Wall Street Journal раніше допускав ліквідацію аятоли Алі Хаменеї в рамках протидії іранській ядерній програмі.

Війна Ізраїлю з Іраном продовжиться, поки Тегеран не відмовиться від ядерної програми або поки ЦАХАЛ не позбавить його всіх потужностей. Рішення про усунення верховного лідера Ірану залежить від низки факторів — як військових, так і геополітичних, зауважив співрозмовник.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає ліквідацію Хаменеї кінцем тероризму з боку Ірану на Близькому Сході. Ізраїль зараз намагається побороти цю агресію.

Нагадаємо, Трамп закликав до негайної евакуації з Тегерана. Американський лідер вважає, що Іран не може мати ядерну зброю.

Військові ЦАХАЛ раніше знищили іранський літак-заправник KC-747, це був найдальший успішний удар ВПС Ізраїлю за час конфлікту.