"Легкая мишень": США знают, где прячется верховный лидер Ирана, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи является "легкой мишенью". Израиль прямо говорит, что ликвидация аятоллы завершит многолетний террор на Ближнем Востоке.

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Соединенные Штаты точно знают, где скрывается иранский верховный лидер и пока он пребывает в безопасности, написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Он является легкой мишенью, там он в безопасности. Мы не собираемся его устранять. По крайней мере сейчас", — подчеркнул он.

Американский президент отметил, что не желает попадания ракет в гражданских или американских солдат.

"Наше терпение на исходе", — заключил он.

Высокопоставленного израильский чиновник в общении с газетой The Wall Street Journal ранее допускал ликвидацию аятоллы Али Хаменеи в рамках противодействия иранской ядерной программе.

Война Израиля с Ираном продолжится, пока Тегеран не откажется от ядерной программы или пока ЦАХАЛ не лишит его всех мощностей. Решение об устранении верховного лидера Ирана зависит от ряда факторов — как военных, так и геополитических, заметил собеседник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает ликвидацию Хаменеи концом терроризма со стороны Ирана на Ближнем Востоке. Израиль сейчас пытается побороть эту агрессию.

Напомним, Трамп призывал к немедленной эвакуации из Тегерана. Американский лидер считает, что Иран не может иметь ядерное оружие.

Военные ЦАХАЛ ранее уничтожили иранский самолет-заправщик KC-747, это был самый дальний успешный удар ВВС Израиля за время конфликта.