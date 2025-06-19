В Сеуле заявили, что США ударят ядеркой по КНДР, если те начнут первыми

В мире начали все чаще говорить об ударах ядерным оружием и теперь Южная Корея сообщает, что если Ким Чен Ын нанесет по ним удар, то США ответит.

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Ли Чон Сок, кандидат на пост директора разведывательного агентства, заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты нанесут ядерный удар по Северной Корее, если Пхеньян ударит по Южной Корее, пишет Reuters.

Ли выдвинут на пост главы Национальной разведывательной службы Южной Кореи при новом либеральном президенте Ли Чжэ Мене, вступившем в должность 4 июня.

Ли Чон Сок сделал это заявление во время слушаний по выдвижению кандидатуры в ответ на вопрос, считает ли он, что Вашингтон нанесет удар по Пхеньяну и подвергнет американцев риску.

"Да, я так считаю", — сказал Ли, заявив, что гипотетический сценарий, при котором Южная Корея подвергнется ядерной атаке со стороны Северной Кореи, напрямую связан с альянсом в сфере безопасности между двумя странами.

Северная Корея в течение многих лет реализует ядерную программу и, как полагают, накопила запасы расщепляющихся материалов для создания атомного оружия.

Ким Чен Ын на ракетном заводе Фото: KCNA

Напомним, в США до сих пор не решили, наносить ли удары бункерными бомбами по ядерным объектам Ирана, вроде подземного завода Фордо, после того, как Израиль начал атаковать правящую верхушку этой страны и бомбить стратегические объекты.

В Израиле уже заявили, что если президент США Дональд Трамп не примет решение, то атаковать укрепленный подземный объект Фордо отправят наземные силы.

Трамп заявляет, что него хорошие отношения с Кимом Фото: Скриншот

А еще недавно президент США Дональд Трамп рассказывал, что у него "хорошие отношения" с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. И в Белом доме обсуждают вывод американских войск из Южной Кореи, что вызывает беспокойство в Сеуле. Американские генералы предостерегают от сокращения численности солдат и говорят, что это поставит под угрозу их способность одержать победу над Северной Кореей, Китаем и Россией, в конфликтах, которые могут возникнуть в Северо-Восточной Азии.