На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба: Пхеньян заявил об "опасной провокации"

Северная Корея обвинила Южную Корею в "опасной провокации" и заговорила о "военном конфликте", поскольку на границе между странами произошла внезапная стрельба. Ранее КНДР пообещала ответить на любую "провокацию".

Военнослужащие Южной Кореи, как утверждают в КНДР, произвели в начале этой недели десять предупредительных выстрелов из пулемета, направленных на северокорейских солдат. Об этом 23 августа сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявления официального Пхеньяна.

Стрельба произошла, по свидетельствам Северной Кореи, в то время, когда военные КНДР строили барьер, предназначенный для постоянного блокирования границы между странами.

Возмущение в КНДР вызвал также тот факт, что стрельба произошла на фоне совместных военных учений, которые проводят Южная Корея и Соединенные Штаты Америки. В Северной Корее утверждают, что инцидент является "преднамеренной" и "целенаправленной" провокацией.

"Недавний инцидент, посвященный проведению масштабных совместных военных учений в регионе Республики Корея, нельзя толковать иначе, как преднамеренную и целенаправленную провокацию, направленную на военный конфликт", — заявил генерал-лейтенанта армии Северной Кореи Ко Чен Чхоль.

В Южной Корее на момент публикации не комментировали обвинений от КНДР.

Южная Корея и США проводят совместные военные учения

В понедельник, 18 августа, Южная Корея и США начали ежегодные совместные военные учения, которые продлятся 11 дней. Об этом рассказывало агентство AP News.

Сообщалось, что в нынешних учениях примут участие 21 тыс. военнослужащих, в том числе 18 тыс. южнокорейских. Цель таких совместных учений — подготовка к противодействию ядерным угрозам со стороны Северной Кореи.

В СМИ предупреждали, что совместные учения могут спровоцировать реакцию Северной Кореи, поскольку в КНДР длительное время рассматривают учения союзников как повод для военных демонстраций и испытания вооружения.

