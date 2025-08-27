Дональд Трамп віддав важливу посаду в Білому домі хлопцеві, який носив за ним ключки

Ден Скавіно очолить Управління кадрів президента США. Він відомий, як великий фанат Трампа і досі зберігає двісті доларів, які той колись дав йому на чай.

Людина, яка починала свою кар'єру як кедді (помічник гравця в гольф) Дональда Трампа, тепер очолює, мабуть, найвпливовіший офіс у Білому домі, повідомляє The Daily Beast.

Дену Скавіно було 16 років, коли він уперше зустрів Трампа в клубі округу Брайар-Гол, і він задовольняв усі потреби майбутнього президента, пов'язані з гольфом.

"Я ніколи не забуду того дня, коли вперше побачив його лімузин. Я пам'ятаю перші чайові, що він мені дав: дві стодоларові купюри. Я сказав тоді: "Я ніколи не витрачу ці гроші". Вони досі у мене зберігаються", — розповідав Скавіно в інтерв'ю 1990 року.

Ден Скавіно керував одним із гольф-клубів Трампа Фото: Скриншот

Після цього він керував гольф-клубом Trump National Golf Club у Вестчестері, штат Нью-Йорк, а його першою роботою в політиці було управління соціальними мережами під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Також він був старшим радником під час першого президентського терміну Дональда Трампа і здобув репутацію його найближчої довіреної особи за межами сім'ї.

"Він справді може бути дуже хорошим рупором", — говорив про Скавіно Дональд Трамп у 2019 році.

Ден Скавіно — один із найвідданіших Трампу фанатів Фото: Скриншот

Тепер Ден Скавіно обійме посаду директора Управління кадрів президента, яке відповідає за підбір кадрів для другої адміністрації Трампа.

Скавіно змінить Серхіо Гора, близьку довірену особу Трампа, який на початку цього року сприяв розриву стосунків між Трампом та Ілоном Маском, звільнивши обраного Маском кандидата на пост голови NASA.

Джерело, знайоме з призначенням, повідомило, що Скавіно "буде ретельно вивчати поточний склад і кадрові зміни, які відбуваються у зв'язку з переходом офісу до нового керівництва і структури". Коли Дональд Трамп повернувся в Білий дім, Скавіно обіймав посаду заступника керівника апарату, а також був членом ради директорів Центру Кеннеді, який опинився в центрі скандалу після того, як Трамп звільнив його колишніх членів у лютому 2025 року.

Ходять чутки, що Ден Скавіно обійшов іншого кандидата, більш відомого, але й набагато скандальнішого: Лору Лумер.

Він не єдиний видатний діяч у Білому домі Трампа, який отримав посаду після знайомства на полі для гольфу. Аліна Хабба, колишній особистий адвокат Трампа і виконувачка обов'язків прокурора в Нью-Джерсі, за чутками, познайомилася з 47-президентом США, коли засмагала в його гольф-клубі.

