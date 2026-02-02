Весілля без першої леді: Меланія Трамп проігнорувала важливу подію в житті Білого дому

Президент США Дональд Трамп надав свій маєток Мар-а-Лаго для весілля Дена Скавіно, свого відданого соратника і заступника глави Білого дому. Але на урочистості помітно була відсутня Меланія Трамп і дочка президента — Іванка.

Ден Скавіно обмінявся клятвами з Ерін Елмор, директором Держдепартаменту, що відповідає за мистецтво в посольствах. Трамп відкрив свою резиденцію Мар-а-Лаго для весільної церемонії 1 лютого, на яку з'явилися його сини, уся еліта Білого дому і навіть Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX, зі своєю останньою пасією і матір'ю його дітей Шивон Зіліс, пише The Daily Beast.

Це було вже друге весілля в орбіті Дональда Трампа, днем раніше радник американського президента Алекс Брюзевіц одружився з колишньою Міс Невада США Кароліною Урреа в готелі Trump National Doral Miami.

Але на жодному з весіль не з'явилася Меланія Трамп, а також дочка президента Іванка, чий чоловік Джаред Кушнер входить до команди переговірників президента США. Сам Кушнер на весіллі був, як спецпереговірник Трампа Стів Віткофф.

Весілля свого відданого фаната Трамп влаштував у своєму маєтку

Наречена була в сукні з пір'ям і її супроводжував хлопчик у кепці з написом "Трамп зробив це можливим".

Але таблоїди відзначили кумедний факт — на "весілля MAGA" в Мар-а-Лаго з'їхалися всі ті самі топчиновники Трампа, які відвідали прем'єру фільму "Меланія" про першу леді, а багато хто навіть з'явився в тому самому вбранні, як міністерка освіти Лінда МакМехон.

Ден Скавіно отримав посаду в Білому домі та весілля в резиденції президента США

Також були присутні глава Пентагону Піт Хегсет із дружиною, вагітна другою дитиною прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зі своїм чоловіком Ніколасом Річчіо, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем і заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер, але найнесподіванішим гостем став мільярдер Ілон Маск, генеральний директор Tesla і SpaceX, який, мабуть, остаточно помирився з президентом США після недовгого розладу. Його плюс один стала Шивон Зіліс, яка вважається його останньою пасією.

Ілон Маск також відвідав Мар-а-Лаго

Дональд Трамп-молодший також відвідав весілля зі своєю новою нареченою Беттіною Андерсон. А сам президент грав роль привітного господаря і повідомив журналістам, що щасливі молодята познайомилися під час роботи в його адміністрації, тож він надав їм для урочистостей свій маєток.

