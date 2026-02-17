Елегантна квартира в Нью-Йорку: ЗМІ з'ясували, де живе Меланія Трамп

Відомий журналіст і автор книжок Майкл Вольф виявив, що перша леді не мешкає в Білому домі. І не з'являється в маєтку Мар-а-Лаго, в якому Дональд Трамп обожнює влаштовувати вечірки. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.

Позов Майкла Вольфа проти Меланії Трамп викрив облуду, ніби основне місце проживання першої леді перебуває з її чоловіком у Флориді, каже біограф президента, пише Daily Beast.

Трейлер фільму "Меланія"

У подкасті Inside Trump's Head Вольф пояснив, що опір Трамп отриманню повідомлення про судове засідання — і її клопотання про передання справи до федерального суду — привів його до висновку, що вона живе в Нью-Йорку.

"Це головне питання в цьому судовому процесі: де вона живе? Їм або доведеться довести, що вони живуть у Флориді, або змиритися з тим фактом, що вона живе в Нью-Йорку", — сказав Вольф, який подав позов про право допитати подружжя Трамп про їхні зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Відео дня

Стосунки пари в кращому разі "відсторонені" і "безумовно, відрізняються від стосунків будь-якого президента і першої леді", — сказав Вольф.

"Річ у тім, що вона живе в Нью-Йорку, а він — десь в іншому місці", — сказав він, додавши, що, хоча Меланія Трамп і стверджувала, що в неї є водійські права Флориди, докази її зв'язків із Нью-Йорком містяться в нещодавно випущеному документальному фільмі про Меланію.

Біограф президента США Майкл Вольф каже, що перша леді спирається на мізерні докази того, що вона живе у Флориді, щоб спробувати домогтися перенесення його позову проти неї туди.

Меланія Трамп більшу частину часу проводить у Нью-Йорку Фото: The Daily Mail

"Єдиний доказ, який вони поки що представили, щоб довести, що вона є резидентом Флориди, — це водійське посвідчення, а у Флориді для отримання водійських прав достатньо адреси, другого будинку. Очевидно, у них є адреса в Мар-а-Лаго і той факт, що вона голосує у Флориді, але й там для голосування достатньо адреси", — сказав Вольф.

За його словами, закон США набагато ясніше визначає, що являє собою місце проживання. "Місце проживання — це місце, де ви фактично живете, де проводите час, де ваші зв'язки, де ви побудували життя, де ваше серце. І насправді вона неодноразово говорила — і робить це у фільмі "Меланія" — що Нью-Йорк — це місце, де знаходиться її серце", — зазначив Вольф.

Журналіст нагадав, що помічник Епштейна повідомив федеральним агентам, що саме покійний фінансист познайомив Меланію з Дональдом Трампом. А також він вважає, що 55-річна перша леді будує свій бренд у Нью-Йорку.

На його думку, вона починає нове ділове життя в Нью-Йорку, і це спосіб використовувати свої стосунки з президентом Сполучених Штатів, водночас дистанціюючись від нього. Адже Меланія Трамп хоче здобути фінансову, а також географічну незалежність від президента Сполучених Штатів.

Меланія Трамп з'являється в компанії чоловіка вкрай рідко Фото: Flotus

За винятком особливих випадків, Меланія рідко буває в Білому домі. Вона живе в апартаментах у Вежі Трампа, там же, де розташований пентхаус самого Трампа. Але ці дві квартири мають абсолютно різний вигляд, каже Вольф: "Його квартира — це рококо в стилі Трампа, а її — це свого роду елегантний, мінімалістичний стиль Меланії".

Меланія Трамп не живе в позолоченому пентхаусі свого чоловіка

Минулого тижня Вольф розповів, що коли його юридична команда спробувала вручити Трампу документи в будівлі, консьєрж на ресепшені підтвердив, що вона там проживає. Але вони, як і її адвокат у Флориді, відмовилися прийняти документи.

Нагадаємо, раніше перша леді США пропустила важливу подію в житті адміністрації Білого дому. Дональд Трамп влаштував весільну вечірку для свого вірного соратника, але Меланії Трамп на урочистості не було.

Також Фокус розповідав, як пройшла прем'єра документального фільму "Меланія".