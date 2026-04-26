Меланії Трамп – 56: що відомо про загадкову першу леді з неоднозначною репутацією (фото)

26 квітня день народження відзначає Меланія Трамп — одна з найбільш закритих і водночас обговорюваних перших леді сучасності. Станом на 2026 рік вона вдруге перебуває в цій ролі — після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Її публічний образ формувався на перетині стриманості, обмеженої публічності та постійної уваги з боку медіа, які нерідко намагалися інтерпретувати її мовчання не менше, ніж слова.

На відміну від багатьох своїх попередниць, Меланія Трамп не прагнула відігравати активну політичну роль. Вона рідко давала інтерв’ю, уникала участі у відкритих політичних дискусіях і часто дистанціювалася від різких заяв свого чоловіка — Дональда Трампа. Така модель поведінки створила довкола неї образ стриманої і водночас загадкової постаті, що лише посилювало інтерес до її особистості. Фокус розповідає детальніше про Меланію Трамп з нагоди її 56-річчя.

Перша леді Меланія Трамп Фото: Instagram

Благодійність і перший термін

Під час свого першого перебування в Білому домі вона ініціювала програму "Be Best", спрямовану на підтримку дітей, зокрема у питаннях онлайн-безпеки та емоційного благополуччя. Після завершення першого президентського терміну її публічна активність у цій сфері стала менш помітною, однак у різних джерелах згадувалася її дотичність до благодійних і гуманітарних ініціатив.

Другий термін і Україна

Повернувшись до ролі першої леді після інавгурації у 2025 році, вона зберігає стриманий публічний стиль, але її гуманітарна діяльність отримала новий міжнародний вимір. Одним із найпомітніших напрямків стала участь у зусиллях щодо возз’єднання українських дітей із родинами після їхнього розділення через війну Росії проти України.

У квітні 2026 року Білий дім повідомив, що Меланія Трамп уже вчетверте сприяла такому процесу: шість українських неповнолітніх, які перебували в Російській Федерації, мали повернутися до родин в Україну, а ще одну дитину планували повернути пізніше того ж місяця. Це робить український напрям одним із найбільш конкретних прикладів її благодійної та гуманітарної активності під час другого періоду перебування в ролі першої леді.

Згадки у справах Епштейна

Водночас інтерес до Меланії Трамп підігрівався і через згадки її імені у матеріалах, пов’язаних із Джеффрі Епштейном — фігурою одного з найрезонансніших скандалів останніх десятиліть. У оприлюднених документах її ім’я фігурує в контексті обмежених світських контактів початку 2000-х років, зокрема окремих електронних листів. Водночас жодних доказів її причетності до злочинів не існує, і сама вона публічно заперечувала будь-які зв’язки з Епштейном.

Чутки та спекуляції

Час від часу в інформаційному просторі з’являлися й припущення про можливу роль Джеффрі Епштейна у знайомстві Меланії з Дональдом Трампом. Однак такі твердження не підтверджені жодними авторитетними джерелами і залишаються на рівні спекуляцій. Загальноприйнята версія полягає в тому, що вони познайомилися у 1998 році на світському заході в Нью-Йорку.

Дональд і Меланія Трамп Фото: Instagram

Контрасти образу

У підсумку образ Меланії Трамп формується з поєднання стриманості, вибіркової публічності та постійної присутності в інформаційному полі. Її діяльність у сфері дитячих ініціатив співіснує з підвищеною увагою до будь-яких згадок її імені в контексті гучних справ, навіть якщо такі згадки не мають підтвердженого зв’язку з протиправною діяльністю.

Саме ця багатогранність — між приватністю і публічністю, між соціальними ініціативами та інформаційними суперечностями — і визначає її як одну з найбільш неоднозначних постатей серед сучасних перших леді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

ЗМІ з'ясували, де живе Меланія Трамп. У неї є своя квартира в Нью-Йорку, де вона будує свою власну імперію.

Дівчинка, яка виготовляла вироби поруч з дружиною президента, запитала її, яку музику та слухає, і Меланія Трамп відповіла, що полюбляє "всіляку музику", але один з її улюблених треків — "Billie Jean" Майкла Джексона.

Крім того, Меланія опинилася під шквалом критики після своїх заяв про 19-річного сина Баррона.