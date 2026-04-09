"Епштейн не знайомив мене з чоловіком і я не його жертва": Меланія Трамп зробила заяву

Перша леді США публічно засудила "будь-яку брехню, що пов'язує її з ганебним Джеффрі Епштейном", і закликала Конгрес провести публічні слухання на захист його жертв.

"Я не є жертвою Епштейна", — заявила Меланія Трамп у короткому зверненні в Білому домі, пише NY Post.

Меланія Трамп заявила, що не дружила з Епштейном і він не знайомив її з чоловіком

"Брехні, що пов'язує мене з ганебним Джеффрі Епштейном, має бути покладено край сьогодні ж", — заявила дружина президента Дональда Трампа в рідкісному зверненні з Білого дому. Поки незрозуміло, що спонукало Меланію Трамп висловитися саме зараз.

Президент США і Джеффрі Епштейн дружили до середини 2000-х років. І Трамп завжди заперечував, що знав щось про злочини Епштейна.

Меланія Трамп відмовилася відповідати на запитання журналістів, зокрема на запитання про те, чи зустрінеться вона з жертвами Епштейна.

Вона спростувала повідомлення автора Майкла Вольфа про те, що Епштейн познайомив її з Трампом. І розкритикувала чутки про те, що вона дружила з фінансистом і знала про його злочини.

"Я не жертва Епштейна. Епштейн не знайомив мене з Дональдом Трампом. Я познайомилася зі своїм чоловіком абсолютно випадково на вечірці в Нью-Йорку 1998 року", — сказала вона.

У своїх мемуарах Меланія Трамп розповіла, що вона і президент познайомилися на рауті в 1990-х роках завдяки спільному другу.

"Я ніколи нічого не знала про зловживання Епштейна щодо його жертв, я ніколи не була до цього причетна. Я не брала участі, ніколи не літала на літаку Епштейна і ніколи не відвідувала його приватний острів", — сказала вона.

Журналіст Майкл Вольф подав зустрічний позов проти першої леді США після того, як вона пригрозила йому позовом на 1 мільярд доларів за його репортажі про неї та Епштейна.

Він домагався допиту Меланії в суді. Але перша леді домоглася спростувань і вибачень від Daily Beast і Джеймса Карвілла, які писали про неї та Епштейна.

У 1990-х і на початку 2000-х років Меланію кілька разів бачили разом з Епштейном і Гіслейн Максвелл на різних заходах, зокрема на вечірці в Мар-а-Лаго, де був присутній принц Ендрю, але вона сказала, що це трапилося тому, що вони належали до одного і того ж світського кола.

Перша леді заявила, що не дружила з Гіслейн Максвелл

"Нас із Дональдом час від часу запрошували на ті самі вечірки, що й Епштейна, оскільки ми оберталися в одних і тих самих соціальних колах у Нью-Йорку і Палм-Біч. Щоб було ясно, у мене ніколи не було стосунків з Епштейном або його спільницею Гіслейн Максвелл", — перша леді США.

Гіслейн Максвелл — єдина людина, засуджена у справі Епштейна. Вона заперечує звинувачення в тому, що допомагала вербувати молодих жінок для участі в його злочинній діяльності, пов'язаній із торгівлею людьми.

Однак у січні було оприлюднено документи Міністерства юстиції, що містять листування між двома жінками, яке перша леді охарактеризувала як "ввічливе" і "незначне".

Меланія Трамп визнала, що листування справжнє, але заперечує, що вона дружила з Максвелл.

"Мою відповідь Максвелл електронною поштою не можна назвати чимось більшим, ніж просто неформальним листуванням. Моя ввічлива відповідь на її лист — це всього лише дріб'язкове повідомлення", — сказала вона.

У згаданому електронному листі йшлося: "Дорога Джі Ай, як справи? Чудова стаття про JE в журналі NY. Ти маєш чудовий вигляд на фотографії. Я знаю, що ти дуже зайнята, літаючи по всьому світу. Як тобі Палм-Біч? Не можу дочекатися, коли поїду туди. Подзвони мені, коли повернешся в Нью-Йорк. Чудово проведи час! З любов'ю, Меланія".

Максвелл відповіла, назвавши Меланію "солодкою горошинкою".

Закінчуючи свою промову, перша леді США закликала Конгрес провести публічні слухання.

"Я закликаю Конгрес надати жінкам, які постраждали від дій Епштейна, публічні слухання, присвячені виключно потерпілим. Дайте цим жертвам можливість дати свідчення під присягою перед Конгресом, використовуючи силу присяжних свідчень. Кожна жінка повинна мати можливість публічно розповісти свою історію, якщо вона того бажає. І тоді її свідчення мають бути назавжди занесені в протокол Конгресу. Тоді, і тільки тоді, ми дізнаємося правду", — сказала Меланія Трамп.

Минулого року Конгрес ухвалив закон, що зобов'язує оприлюднити файли ФБР, які стосуються Епштейна, після того як президент Трамп назвав цю спробу частиною "містифікації" демократів, спрямованої на його очорнення.

Нагадаємо, Фокус докладно писав, що таке файли Епштейна і звідки вони взялися. Ця історія почалася ще в 2005 році. Задовго до того, як фінансист, який дружив із мільярдерами, принцами і президентами, опинився у в'язниці.

Також ми розповідали про зв'язок Джеффрі Епштейна і російських політиків.