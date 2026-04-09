"Эпштейн не знакомил меня с мужем и я не его жертва": Мелания Трамп сделала заявление

Первая леди США публично осудила "любую ложь, связывающую ее с позорным Джеффри Эпштейном", и призвала Конгресс провести публичные слушания в защиту его жертв.

"Я не являюсь жертвой Эпштейна", — заявила Мелания Трамп в кратком обращении в Белом доме, пишет NY Post.

"Лжи, связывающей меня с позорным Джеффри Эпштейном, должен быть положен конец сегодня же", — заявила жена президента Дональда Трампа в редком обращении из Белого дома. Пока неясно, что побудило Меланию Трамп высказаться именно сейчас.

Президент США и Джеффри Эпштейн дружили до середины 2000-х годов. И Трамп всегда отрицал, что знал что-либо о преступлениях Эпштейна.

Мелания Трамп отказалась отвечать на вопросы журналистов, в том числе на вопрос о том, встретится ли она с жертвами Эпштейна.

Она опровергла сообщение автора Майкла Вольфа о том, что Эпштейн познакомил ее с Трампом. И раскритиковала слухи о том, что она дружила с финансистом и знала о его преступлениях.

"Я не жертва Эпштейна. Эпштейн не знакомил меня с Дональдом Трампом. Я познакомилась со своим мужем совершенно случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году", — сказала она.

В своих мемуарах Мелания Трамп рассказала, что она и президент познакомились на рауте в 1990-х годах благодаря общему другу.

"Я никогда ничего не знала о злоупотреблениях Эпштейна в отношении его жертв, я никогда не была к этому причастна. Я не участвовала, никогда не летала на самолете Эпштейна и никогда не посещала его частный остров", — сказала она.

Журналист Майкл Вольф подал встречный иск против первой леди США после того, как она пригрозила ему иском на 1 миллиард долларов за его репортажи о ней и Эпштейне.

Он добивался допроса Мелании в суде. Но первая леди добилась опровержений и извинений от Daily Beast и Джеймса Карвилла, которые писали о ней и Эпштейне.

В 1990-х и начале 2000-х годов Меланию несколько раз видели вместе с Эпштейном и Гислейн Максвелл на различных мероприятиях, в том числе на вечеринке в Мар-а-Лаго, где присутствовал принц Эндрю, но она сказала, что это случилось потому что они принадлежали к одному и тому же светскому кругу.

Первая леди заявила, что не дружила с Гислейн Максвелл

"Нас с Дональдом время от времени приглашали на те же вечеринки, что и Эпштейна, поскольку мы вращались в одних и тех же социальных кругах в Нью-Йорке и Палм-Бич. Чтобы было ясно, у меня никогда не было отношений с Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл", — первая леди США.

Гислейн Максвелл — единственный человек, осужденный по делу Эпштейна. Она отрицает обвинения в том, что помогала вербовать молодых женщин для участия в его преступной деятельности, связанной с торговлей людьми.

Однако в январе были обнародованы документы Министерства юстиции, содержащие переписку между двумя женщинами, которую первая леди охарактеризовала как "вежливую" и "незначительную".

Мелания Трамп признала, что переписка подлинная, но отрицает, что она дружила с Максвелл.

"Мой ответ Максвелл по электронной почте нельзя назвать чем-то большим, чем просто неформальной перепиской. Мой вежливый ответ на ее письмо — это всего лишь пустяковое сообщение", — сказала она.

В упомянутом электронном письме говорилось: "Дорогая Джи Ай, как дела? Замечательная статья о JE в журнале NY. Ты отлично выглядишь на фотографии. Я знаю, что ты очень занята, летая по всему миру. Как тебе Палм-Бич? Не могу дождаться, когда поеду туда. Позвони мне, когда вернешься в Нью-Йорк. Отлично проведи время! С любовью, Мелания".

Максвелл ответила, назвав Меланию "сладкой горошинкой".

Заканчивая свою речь, первая леди США призвала Конгресс провести публичные слушания.

"Я призываю Конгресс предоставить женщинам, пострадавшим от действий Эпштейна, публичные слушания, посвященные исключительно потерпевшим. Дайте этим жертвам возможность дать показания под присягой перед Конгрессом, используя силу присяжных показаний. Каждая женщина должна иметь возможность публично рассказать свою историю, если она того желает. И тогда ее показания должны быть навсегда занесены в протокол Конгресса. Тогда, и только тогда, мы узнаем правду", — сказала Мелания Трамп.

В прошлом году Конгресс принял закон, обязывающий обнародовать файлы ФБР, касающиеся Эпштейна, после того как президент Трамп назвал эту попытку частью "мистификации" демократов, направленной на его очернение.

