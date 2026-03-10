Действительно ли Эпштейн познакомил Трампа с Меланией: что известно о первой встрече известной пары

Новые документы ФБР вызвали резонанс вокруг истории знакомства Дональда Трампа и его жены Мелании. По информации, появившейся в рассекреченных материалах, один из бывших помощников финансиста Джеффри Эпштейна заявил следователям, что именно он познакомил будущего президента США с его третьей женой.

По данным, обнародованным The Daily Beast, бывшая ассистентка Эпштейна — модель, которая работала на него в 2005-2006 годах — в июле 2019 года сообщила федеральным агентам, что "Джеффри Эпштейн представил Меланию Трамп Дональду Трампу". Ее показания были даны всего за три дня до ареста Эпштейна по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми, пишет Radar Online.

Эта версия противоречит истории, которую сами Дональд и Мелания Трамп неоднократно рассказывали публично.

Версия супругов Трампов

В 2005 году во время интервью на шоу Larry King Live супруги заявили, что познакомились на вечеринке, где они оказались случайно.

Відео дня

Мелания тогда сказала, что их никто не знакомил — Дональд сам подошел к ней.

Сам Трамп вспоминал, что сначала должен был познакомиться с другой моделью, которая сидела рядом с Меланией, но сразу обратил внимание именно на нее.

"Мне показывали супермодель рядом с ней, но я сказал: забудьте о ней, кто та женщина слева? Это была Мелания", — рассказывал он.

Другая версия: вечеринка во время Недели моды

В 2016 году Мелания Трамп в профиле для Harper's Bazaar рассказала другую деталь: по ее словам, знакомство произошло на вечеринке во время Недели моды в Париже в ноябре 1998 года.

Она вспоминала, что Трамп попросил ее номер телефона, но она отказалась давать его, поскольку он пришел на вечеринку с другой женщиной. Вместо этого Мелания попросила его номер и пообещала позвонить сама.

Организатор той вечеринки, модельный агент Паоло Замполли, отрицал какое-либо участие Эпштейна. Он заявлял, что именно он познакомил пару и называл сообщения о другой версии "фейковыми новостями".

Та же история — в мемуарах

В своих мемуарах "Melania", изданных в 2024 году, бывшая первая леди США снова повторила подобную историю знакомства.

Она писала, что на вечеринке ее друг помахал кому-то позади нее, после чего к столу подошел Дональд Трамп вместе с привлекательной блондинкой и представился.

По словам Мелании, через несколько дней после этого она позвонила ему, воспользовавшись его визитной карточкой.

Что говорил сам Эпштейн

До своей смерти в 2019 году Джеффри Эпштейн якобы также рассказывал знакомым, что именно он познакомил Дональда и Меланию.

Однако Дональд Трамп неоднократно отрицал тесные связи с Эпштейном. В апреле 2025 года в интервью Fox News он заявил, что финансист "не имел ничего общего" со знакомством с его женой.

"Джеффри Эпштейн не имел никакого отношения к Мелании или нашему знакомству. Это вымышленные истории", — сказал Трамп.

Дискуссии вокруг этой темы вновь активизировались после появления новых материалов из архивов ФБР, которые ставят под сомнение давно известную версию знакомства супругов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В "файлах Эпштейна" нашли имена ряда украинских политиков.

Канадский журналист заявил о существовании разрушительного компромата на Трампа. По его словам, у главы Кремля Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху якобы есть компрометирующие видео, на которых Трамп совершает надругательство по отношению к детям.

Кроме того, Дэвид Копперфилд покидает сцену на фоне скандала с Эпштейном.