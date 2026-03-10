Среди них Янукович: в "файлах Эпштейна" нашли имена ряда украинских политиков

В документах финансиста Джеффри Эпштейна, который стал фигурантом одного из крупнейших скандалов в США, нашли многочисленные упоминания об Украине. В переписках фигурируют украинские политики, бизнес-интересы и модельные агентства. Среди имен упоминаются бывшие украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович.

Неизвестно, успел ли Эпштейн при жизни узнать о победе Владимира Зеленского в избирательной гонке, однако информация о результатах выборов в Украине появлялась в его рассылке, сообщили журналисты "24 Канала". За несколько месяцев до этого он давал указание неизвестной собеседнице внимательно следить за ситуацией в Украине, в частности за событиями вокруг парламента и темой коррупции. По его словам, развитие событий в стране могло создать возможности для заработка крупных сумм.

"Украинские потрясения должны создать много возможностей", — писал Джеффри Эпштейн в переписке на фоне Революции достоинства.

Журналисты обратили внимание на то, что Украина и ее политические деятели упоминаются в более чем трех миллионах файлов, связанных с Эпштейном. Среди украинских политиков, чьи имена появляются в документах, упоминается экс-президент Украины Леонид Кучма. Его имя фигурирует как минимум в трех файлах. В стенограмме одного из документов неизвестный юрист отмечает, что его клиентом был бывший президент и что он лично встречался с ним в Киеве.

Янукович в переписке Эпштейна

В файлах также появляется имя Виктора Януковича. Его упоминание датировано январем 2011 года — примерно через год после того, как он стал президентом Украины. Тогда Эпштейн в переписке обсуждал Украинский ланч в Давосе. Мероприятие организовывал предприниматель и меценат Виктор Пинчук.

В переписке упоминается, что среди участников мероприятия были Виктор Янукович, тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский, финансист Джордж Сорос и другие влиятельные лица. Эпштейн интересовался, может ли он попасть на форум без официального приглашения. Собеседники пришли к выводу, что важнейшие встречи происходят вне официальной программы, поэтому доступ к ним возможен даже без бейджа.

Украинские модели, агентства и бизнес-интересы в файлах Эпштейна

Расследователи "Слідство.Інфо" также нашли в файлах переписку между украинкой Анастасией Н. и Эпштейном. Согласно документам, в течение четырех лет, с 2015-го по 2019-й год, модель подыскивала для него молодых девушек из Украины. Эпштейн оплачивал ей расходы на салоны красоты, авиаперелеты и дорогую технику.

В переписке финансиста Украина также появляется в контексте бизнеса, покупки активов и инвестиций. Например, в переписке 2017 года с греческим топ-менеджером Джорджем Манцавинатосом обсуждалась потенциальная сделка в банковском секторе Украины. Кроме этого, в документах есть сообщение о том, что сам Эпштейн якобы рассматривал возможность приобретения пятиэтажной виллы во Львове на улице Бориса Романицкого.

Напомним, что 69-летний американский иллюзионист и гипнотизер Дэвид Копперфилд объявил о завершении своей карьеры. Это произошло на фоне скандала, связанного с его контактами с финансистом Джеффри Эпштейном и его соратницей Гислейн Максвелл, которых судили по делам об эксплуатации людей.

Ранее мы также информировали, что Министерство юстиции США обнародовало ранее недоступные документы ФБР по делу Джеффри Эпштейна. В материалах содержатся короткие выкладки интервью ФБР с женщиной, которая утверждала о возможных издевательствах со стороны президента США Дональда Трампа. В ведомстве объяснили, что эти файлы долгое время не были обнародованы.