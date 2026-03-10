Серед них Янукович: у "файлах Епштейна" знайшли імена низки українських політиків

У документах фінансиста Джеффрі Епштейна, який став фігурантом одного з найбільших скандалів у США, знайшли численні згадки про Україну. У листуваннях фігурують українські політики, бізнесові інтереси та модельні агентства. Серед імен згадуються колишні українські президенти Леонід Кучма та Віктор Янукович.

Невідомо, чи встиг Епштейн за життя дізнатися про перемогу Володимира Зеленського у виборчих перегонах, однак інформація про результати виборів в Україні з’являлася в його розсилці, повідомили журналісти "24 Каналу". За кілька місяців до цього він давав вказівку невідомій співрозмовниці уважно стежити за ситуацією в Україні, зокрема за подіями навколо парламенту та темою корупції. За його словами, розвиток подій у країні міг створити можливості для заробітку великих сум.

"Українські потрясіння мають створити багато можливостей", — писав Джеффрі Епштейн у листуванні на тлі Революції гідності.

Журналісти звернули увагу на те, що Україна та її політичні діячі згадуються в більш ніж трьох мільйонах файлів, пов’язаних із Епштейном. Серед українських політиків, чиї імена з’являються в документах, згадується експрезидент України Леонід Кучма. Його ім’я фігурує щонайменше у трьох файлах. У стенограмі одного з документів невідомий юрист зазначає, що його клієнтом був колишній президент і що він особисто зустрічався з ним у Києві.

Янукович у листуванні Епштейна

У файлах також з’являється ім’я Віктора Януковича. Його згадка датована січнем 2011 року – приблизно через рік після того, як він став президентом України. Тоді Епштейн у листуванні обговорював Український ланч у Давосі. Захід організовував підприємець та меценат Віктор Пінчук.

У листуванні згадується, що серед учасників заходу були Віктор Янукович, тодішній президент Польщі Броніслав Коморовський, фінансист Джордж Сорос та інші впливові особи. Епштейн цікавився, чи може він потрапити на форум без офіційного запрошення. Співрозмовники дійшли висновку, що найважливіші зустрічі відбуваються поза межами офіційної програми, тому доступ до них можливий навіть без бейджа.

Українські моделі, агентства та бізнес-інтереси у файлах Епштейна

Розслідувачі "Слідство.Інфо" також знайшли у файлах листування між українкою Анастасією Н. та Епштейном. Згідно з документами, протягом чотирьох років, з 2015-го до 2019-го року, модель підшуковувала для нього молодих дівчат з України. Епштейн оплачував їй витрати на салони краси, авіаперельоти та дорогу техніку.

У листуванні фінансиста Україна також з’являється у контексті бізнесу, купівлі активів та інвестицій. Наприклад, у переписці 2017 року з грецьким топменеджером Джорджем Манцавінатосом обговорювалася потенційна угода у банківському секторі України. Окрім цього, у документах є повідомлення про те, що сам Епштейн нібито розглядав можливість придбання п’ятиповерхової вілли у Львові на вулиці Бориса Романицького.

