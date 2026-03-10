Канадский журналист заявил о существовании разрушительного компромата на Трампа: детали

Канадский политический комментатор Марк Слапински сделал несколько заявлений, которые в случае их подтверждения могут стоить президенту США Дональду Трампу должности и даже привести к криминальной ответственности.

В частности, у себя в Х Слапински опубликовал призыв к импичменту Дональда Трампа.

"Трамп — осужденный преступник. Трамп — педофил. Трамп — военный преступник. Время для импичмента — сейчас!"

Позже он написал, что у главы Кремля Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху якобы есть компрометирующие видео, на которых Трамп осуществляет насилие над детьми.

"Это объясняет, как они получили над ним полный контроль", — говорится в публикации.

На этом Слапински не остановился и снова написал, что якобы существуют видеозаписи, где президент США делает с детьми далеко не детские вещи.

"Это лишь вопрос времени, когда они появятся в интернете и положат конец его президентству раз и навсегда".

По его словам, тем, кто считает, что "файлы Эпштейна" — это плохо, стоит дождаться "записей Эпштейна".

"Гарантирую, что где-то в архиве хранится несколько видеозаписей Трампа с несовершеннолетней", — уверяет он.

Слапински утверждает, что доказательства действий Трампа "неопровержимы" и даже заявил, что одна из его жертв уже установлена.

Он также опубликовал отрывок интервью политика радиоведущему Говарду Стерну, в котором тот говорил, что у него нет возрастных ограничений в отношениях с женщинами.

"Нет, у меня нет возрастного ограничения — то есть, оно есть. Я не хочу быть как конгрессмен Фоли, который, знаете ли, занимается с**сом с 12-летними".

Свою тираду в отношении Трампа Славински подытожил следующим образом:

"Я настолько уверен в своих утверждениях о том, что Трамп — педофил, что призываю его и его адвокатов немедленно подать на меня в суд. Это расплата за комментарии о 51-м штате, ты свинья".

Журналист имеет в виду заявления Трампа о намерении сделать Канаду 51-м штатом США.

Отметим, что, помимо громких обвинений в адрес главы Белого дома, никаких других доказательств Слапински не предоставил.

Марк Слапински позиционирует себя как канадский журналист, предоставляющий новости и аналитические материалы о торговой войне между Канадой и Америкой, геополитике и росте стоимости жизни. Для каких конкретно изданий он пишет, не уточняется, однако его материалы периодически появляются на ресурсе Lucianne.com. Это американский консервативный новостной агрегатор и форум, созданный литературным агентом и политической активисткой Люсьенн Голдберг. Сайт популярен среди правых пользователей.

Среди обнародованных Министерством юстиции США файлов по делу Джеффри Эпштейна отсутствуют десятки интервью ФБР, в частности три допроса женщины, которая обвиняла президента Дональда Трампа в домогательствах. Белый дом и сам Трамп отрицают любую вину, а Министерство юстиции отмечает, что документы не удалялись и придерживалось требований закона о публикации файлов.

6 марта стало известно, что Минюст обнародовал ранее отсутствующие документы ФБР, связанные с делом Эпштейна, в которых содержатся обвинения относительно возможных издевательств над молодой девушкой президентом Дональдом Трампом.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон рассказал законодателям, что у Дональда Трампа были "прекрасные времена" с осужденным миллиардером Джеффри Эпштейном. Однако их отношения ухудшились после того, как бизнесмен нанял молодых женщин, которые работали в клубе Мар-а-Лаго, принадлежащих действующему президенту США.